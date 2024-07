'Gostaria de participar do meu programa? Não!' Sem muitos rodeios, Bruna Marquezine negou participar do programa 'Sabadou com Virginia', do SBT. A namorada de João Guilherme parece que prefere manter distância do clã da 'Família Leonardo'.

Além de recusar o convite, os internautas perceberam que Virginia segue a atriz no Instagram. Entretanto, Marquezine escolheu ignorar a influenciadora e optou não seguir de volta, demonstrando pouco interesse em se socializar com a parentela do amado.

Vale ressaltar que, recentemente o cantor Leonardo enalteceu a caxiense durante uma entrevista e demonstrou ter amado a novidade em ser seu mais novo sogro. "Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza".

Contudo, para quem é fã do programa sabe o que rola durante as passagens gravadas semanalmente. Talvez a artista esteja tentando evitar qualquer tipo de constrangimento ao expor a vida pessoal. Vale lembrar que, a nora do sertanejo já deixou claro não gostar de falar sobre a vida amorosa.

Em relação aos pombinhos, João e Bruna, acredita-se que estejam juntos desde janeiro deste ano. Ambos foram flagrados inúmeras vezes em viagens, e eventos. Mas se assumiram publicamente, recentemente, após serem flagrados aos beijos em um aeroporto.