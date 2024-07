A Marvel divulgou nesta sexta (19/7) o último trailer de "Deadpool & Wolverine". O longa, que chega aos cinemas do Brasil em 25 de julho, confirmou a presença de Laura Kinney, a X-23, e Lady Deadpool na trama.

A estreia de Wade Wilson (Ryan Reynolds) na Marvel vem cinco anos após a compra da Fox pela Disney. Como a empresa responsável por “Vingadores” já fazia parte da companhia multinacional, os personagens da equipe X-Men agora também compartilham o mesmo universo de heróis como Thor, Hulk e Homem de Ferro.

Leia mais: Dani Calabresa e Rafael Infante filmam comédia "Mamãe saiu de férias" em BH

Em 2017, Hugh Jackman interpretou Wolverine pela última vez. O que parecia ser a despedida do ator ao papel do mutante após mais de uma década o interpretando, provou ser apenas um “até logo”. Laura Kinney (Dafne Keen), que surgiu em "Logan" ainda criança, foi confirmada no trailer.





Além de X-23, a Lady Deadpool - versão feminina do herói que dá nome à franquia - também faz parte do enredo. O nome da atriz responsável pelo papel ainda não foi divulgado. Taylor Swift e Blake Lively (esposa de Reynolds) são as principais personalidades especuladas.

Confira o trailer completo: