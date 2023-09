677

Novo filme dos 'X-men' está em pré-produção e não tem data de estreia Marvel

Os fãs de ‘X-men’ estão em polvorosa com a notícia de que a Marvel oficializou um novo filme da franquia. Segundo informações do site Deadline, com o fim da greve dos roteiristas em Hollywood, o estúdio está se organizando para definir os responsáveis por escrever a trama.

Ainda segundo o portal, o estúdio não está com pressa para tomar uma decisão, e os roteiristas escolhidos devem ser anunciados em 2024.

O novo filme da turma de Wolverine deve se chamar apenas ‘X-men’, um alívio para os fãs, que temiam que o longa recebesse o nome de "Os mutantes". Isso porque a então produtora da Marvel Victoria Alonso disse em uma entrevista que existia essa possibilidade.



“Não sei para onde o futuro está indo. Mas é engraçado que as pessoas o chamem de X-Men. Há muitas super-heroínas naquele grupo de X-Men, então acho que o nome está desatualizado”, afirmou.

A Marvel ainda planeja lançar novos filmes da franquia, como o reboot completo do primeiro filme, inserido dentro do universo da produtora. Ainda não há data para as estreias, mas os fãs vão poder curtir “X-Men ’97”, uma série animada, no Disney+, no começo de 2024.