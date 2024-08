Outro ponto a ser destacado é o grande número de novidades. A primeira delas é que alguns ambientes são abertos ao público e podem ser acessados sem a necessidade de se paga pela visitação à mostra, como o Café Mayor, do bufê Célia Soutto Mayor, com projeto da equipe do Pega Projeto, de Gabriela Brasil, Marlon Júnior e Pedro Melo; o restaurante O Chef e o Cabra, do paraibano Onildo Rocha, eleito por várias vezes como um dos melhores chefs do país, com projeto assinado pela Life Projects, de José Lourenço e Marina Figueiredo; e o Extremo Park Indoor.



Complementando a área da gastronomia, tem o Cabernet Butiquim, com projeto de Paulo Campos e Sarah Floresta, da Balsa Arquitetura; o Elisa Café, com projeto de Roziane Faleiro, e o bar Jângalito Drinkeria, com projeto de Junior Piacesi.



Ainda na área de lazer, uma ótima novidade é o ambiente Bar de Jogos, tema inédito na mostra, criado pelas sócias Flávia Freitas e Letícia Longuinho, que será aberto ao público. Nele, além do bar e lounge, tem mesa de sinuca, totó e mesa para pôquer. A intenção é fazer um torneio do jogo de cartas em questão. Com certeza, será muito divertido.



Outros ambientes inéditos são a barbearia e o salão de beleza. Alguns ambientes, principalmente os comerciais, continuarão em operação após a realização da mostra, que são: barbearia e perfumaria.

Neste ano, a CasaCor Minas tem uma Galeria de Arte, com projeto da arquiteta e designer Juliana Vasconcellos, com uma agenda concorrida, apresentando o trabalho de artistas de peso durante a temporada. E a Escola Carneiro de Artes Plásticas está com um ambiente assinado por Amanda Silva. Lá você encontra alunos pintando ao vivo, além de uma pequena exposição dos trabalho realizados por eles.