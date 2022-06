Forever 21 fecha lojas no Brasil, mas antes liquida tudo

Loja foi inaugurada em 2015, em BH, no Pátio Savassi, mas foi encerrada em janeiro do último ano (foto: Marina Rigueira/EM/D.A Press - 18/09/2015) A Forever 21, loja de departamento norte-americana, deve fechar as portas em todo o Brasil até o próximo domingo (19/6). Diante do encerramento das vendas no país, a marca anunciou descontos de 50% em diversas peças. Em Belo Horizonte, a loja que ficava no Pátio Savassi foi fechada em janeiro do ano passado, mas os consumidores ainda podem comprar de forma on-line.









Como na capital mineira a loja física não existe mais, quem tem interesse em comprar alguma peça deve procurar os produtos da queima de estoque no e-commerce de roupas e calçados Dafiti.

A informação do encerramento das lojas no Brasil ainda não foi divulgada nas páginas oficiais da marca de roupas. Contudo, de acordo com o jornal Estadão, as 15 unidades da empresa devem fechar definitivamente até o próximo domingo. O veículo também afirma que a informação foi confirmada pelos funcionários das lojas.

A reportagem do Estado de Minas tentou entrar em contato com a marca de roupas para confirmar a informação, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas.

Forever 21 no Brasil





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais As primeiras unidades da Forever 21 chegaram ao Brasil há cerca de oito anos. Em Belo Horizonte a loja foi instalada no Pátio Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em 2015 . Na época, o investimento foi de de R$ 23,4 milhões, em em dois níveis de lojas.*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais