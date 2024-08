Com temas atuais, as campanhas ressaltam a importância da presença dos pais na vida dos filhos

Hoje é o dia dele. Dia de presentear, abraçar e demostrar todo o carinho, respeito e gratidão por eles. Mas na hora de escolher a tradicional "lembrancinha", sempre que se pede alguma sugestão do que comprar, a primeira pergunta é "qual é o estilo de seu pai? Despojado, moderninho, conservador, clássico ou fitness, do tipo que frequenta academia ou pratica atividades esportivas ao ar livre? Por isso, para ajudar na tomada de decisão, as campanhas publicitárias cuidam de inserir essa e outras respostas nas mensagens criadas para apresentar produtos, serviços ou marcas.



No passado recente, diferentemente do Dia das Mães, quando os conteúdos publicidades se apegam mais às questões sentimentais, para os pais o tom das mensagens focava mais o compromisso social, o trabalho, o cuidado com a família, o lazer esportivo e atividades relacionadas ao paizão. Porém, nos últimos tempos, as campanhas passaram a tratar mais dos aspectos emocionais na relação cada vez mais diversa entre pais e filhos. Temas como responsabilidade social, ambiental, política, causas humanitárias, amor, entre outros, assumiram o foco das atenções. Além de ajudar a engajar o público, a narrativa reforça a imagem da marca como parceira na celebração de momentos importantes da vida familiar, conectando-se mais ao público.



Contundo, mesmo com todo avanço cibernético, nota-se que aquela ideia da famosa campanha de 1982 da marca Gelol, que trazia como pensamento de que "não basta ser pai, tem que participar", continua alimentando o imaginário dos criativos. Um exemplo atual e bem-acabado, que reúne quase todos esses elementos citados, é a campanha de O Boticário. A mensagem central diz que "cinco dias são poucos" para licença paternal. No ano passado, a empresa deu luz ao tema e, agora, tenta mostrar em sua campanha os benefícios de um pai acompanhar os primeiros meses de vida do filho. A empresa já adota a licença parental de 120 dias com 100% remunerados.



Outra marca do mesmo segmento de cosméticos, a Natura, recorreu ao atacante Endrick para falar de gratidão. Ele exalta a presença fundamental do pai, Douglas, na realização de seu sonho de se tornar um astro do futebol. E outra campanha bem-sucedida é da empresa de avião Azul, que trata do exemplo do pai, que passa sua paixão de voar para o filho. O comercial assina com o trocadilho "pai é quem ensina a voar", e começou na parceria entre a companhia aérea e Imaginarium, varejista do ramo de presentes e decorações e continua emocionando consumidores com os depoimentos dos filhos para os pais.



Enfim, enquanto as campanhas impulsionam as vendas, o varejo espera um ano de bons resultados. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, cerca de 110,9 milhões de brasileiros devem comprar presentes este ano, com movimentação de R$ 25,56 bilhões no comércio varejista.



Em Belo Horizonte, levantamento da CDL/BH revela que comerciantes esperam a compra de dois presentes por consumidor, com investimento de R$ 190 por item. As vendas neste mês de agosto, impulsionadas pelo Dia dos Pais, devem injetar R$ 1,77 bilhão na economia da capital mineira, o que representa aumento de 3,4% em comparação ao mesmo período de 2023 (R$ 1,71 bilhão). "Os comerciantes estão cada vez mais animados com o Dia dos Pais. A data abre as comemorações do segundo semestre e vem se fortalecendo como uma boa oportunidade de vendas", avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.



O Dia dos Pais começou a ser celebrado no Brasil em 1953, por sugestão do publicitário Sylvio Bhering, com o objetivo de impulsionar as vendas do comércio. A data inicialmente era 16 de agosto, dia de São Joaquim - que era o pai de Maria, a mãe de Jesus. A data acabou sendo fixada no segundo domingo do mês porque domingo é, tradicionalmente, um dia de encontros de família, oportunidade para fortalecer os laços familiares, proporcionando momentos de união e celebração.



Além do Brasil, diversos outros países comemoram o Dia dos Pais. Nos EUA e no Reino Unido, a festa é no terceiro domingo de julho. Já em outros países como Portugal e Espanha, a festa é em 19 de março, dia de São José - o pai de Jesus. Portanto, não importante onde você esteja, aproveite bem o dia com seu "velho", independentemente da idade que ambos tenham.

Briefing

50 ANOS DE GRAAL

O piloto Rubens Barrichello é protagonista da campanha de aniversário de 50 anos da Rede Graal. A campanha valoriza os clientes, funcionários e fornecedores, destacando cinco pilares: Qualidade, Inovação, Caminhoneiros, Pet e Serviços. A campanha, totalmente digital, foi idealizada pelo departamento criativo interno do Graal e produzida pela agência Ultravioleta.

PORTO SEGURO

Com mensagens como "no meio do nada, tem de tudo", a marca pretende reforçar sua missão de estar sempre a disposição de quem está na estrada. A ideia é destacar o quanto a empresa busca ser parceira e companheira dos clientes, garantindo espaços com conforto e estrutura. Um verdadeiro porto seguro para quem deseja se alimentar, hidratar ou simplesmente relaxar para seguir a viagem.

NÃO É SÓ CORRIDA

Com muitas atrações, a Corrida e Caminhada Araujo, edição 2024, acontece no dia 15 de setembro, na pista do Aeroporto da Pampulha. Além da prova esportiva, o dia contará com uma programação para toda a família, que acontecerá na Praça Bagatelle. A expectativa é de que seis corredores, entre amadores e profissionais, disputem as categorias de 5km e 10 km, ou participem da caminhada de 2km para adultos e crianças.

NOVIDADES

A programação contará com oficinas, shows e um festival gastronômico com food trucks. A corrida será em circuito atrativo: a pista de pouso e decolagem do Aeroporto da Pampulha. O cashback também é um grande diferencial, afinal as inscrições terão direito a 50% de cashback para ser usado nas lojas Araujo para a compra de produtos das marcas selsecionadas. Inscrições: https://www.tbhesportes.com.br/corridaaraujo

DIGITALIZE BH

Seis a cada dez empresários investem recursos para ter mais êxito no mercado digital. De acordo com a Pesquisa Negócios Digitais do Sebrae Minas, seis em cada 10 empresários investem no mercado digital. Para ajudar a potencializar as vendas on-line, acontece a 1ª edição do Digitalize BH, evento de marketing digital, promovido pelo Sebrae Minas, no dia 12 de agosto, das 8h às 18h, na sede da instituição. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas na loja do Sebrae Minas. Inscrições: loja.sebraemg.com.br/detalhes/137926