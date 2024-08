Nos próximos dias, os fãs de esportes olímpicos voltam a viver fortes emoções na corrida por medalhas. Agora é vez dos Jogos Paralímpicos de Paris, que serão disputados de 28 de agosto a 8 de setembro. E para apresentar ao mundo nossos atletas, a marca esportiva ASICS, patrocinadora do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), lançou a campanha dos uniformes da delegação brasileira. A ação foi iniciada com vídeo manifesto, protagonizado por atletas paralímpicos, criada pela agência DOJO e produzida pela Volt Filmes e direção de cena de Gabe Maruyama.



"O Brasil é uma potência nas Paralimpíadas, e iniciativas como a da ASICS são essenciais para apoiar, celebrar e dar ainda mais visibilidade ao esporte paralímpico. Tenho imenso orgulho de dirigir esta campanha como mulher PCD, com um elenco 100% composto por paratletas, o que acredito ser um fato inédito na história da publicidade. É representatividade nos campos, nas quadras e nas pistas, mas também atrás das câmeras. Esta campanha não só destaca as habilidades excepcionais dos nossos atletas, mas também sublinha a importância de narrativas autênticas e empoderadoras no cenário publicitário. Isso é inclusão na prática", celebra Gabe Maruyama diretora do vídeo manifesto.



"Desde que começamos a nos conectar mais com o esporte paralímpico e com o CPB, percebemos uma conexão muito forte com os princípios da ASICS. Estamos muito felizes com este manifesto porque ele representa a potência do atleta e do esporte paralímpico", afirma Constanza Novillo, diretora de Marketing da ASICS América Latina.



O objetivo da campanha é destacar a performance esportiva dos atletas, refletindo o que há de mais importante para eles em primeiro plano: muito treino, a busca incessante por medalhas, a batalha para quebrar recordes olímpicos e, principalmente, a luta diária para chegar a Paris e se superar dentro de cada modalidade esportiva. Com conceito "Acima de tudo, para atletas", o manifesto da ASICS fala sobre a superação dos atletas no esporte sem colocar a deficiência como protagonista da mensagem.

"A deficiência faz parte da vida desses atletas, mas não é isso que os define e não é a partir desse ponto de vista que eles querem ser reconhecidos. Com essa reflexão, a campanha traz um cuidado na concepção da identidade visual, traduzindo o discurso em imagens. Demos, por exemplo, ênfase aos atletas em primeiro plano e não à deficiência. E, na direção de arte, as fitas ao fundo representam os olhares enviesados e os preconceitos dos quais eles estão se libertando para serem reconhecidos como atletas", explica Thiago Baron, CCO da DOJO. Segundo ele, ter uma diretora de cena como Gabe Maruyama, que é uma pessoa com deficiência, foi um diferencial para conduzir essa produção com o olhar afinado, trazendo autenticidade, originalidade e verdade para a mensagem. Veja o filme da campanha em https://www.youtube.com/watch?v=icuteKzp6s0



CRIAÇÃO COLABORATIVA

As peças de vestuário foram desenvolvidas em colaboração com atletas paralímpicos, desde a fase inicial de design até os testes. De forma única, foram adaptadas com elementos de acessibilidade para garantir que sejam funcionais para as pessoas que vão utilizá-las. Além disso, pela primeira vez na história do CPB, peças da coleção oficial paralímpica estão sendo comercializadas e podem ser adquiridas pelo público em geral.



A coleção inclui jaqueta de pódio, moletom, camisetas, camisa polo, regata, bermuda, calça, legging, tênis, mochila, meia, manguito e boné. Todas as peças contam com detalhes de acessibilidade, como mochilas com alça nos puxadores, calças com zíperes na lateral próximo ao tornozelo para facilitar atletas com prótese, e etiquetas internas em Braille que destacam as cores correspondentes para auxiliar na seleção das roupas. Além do vestuário, calçados e acessórios de toda a delegação paralímpica, a ASICS também estará presente nos uniformes das equipes de atletismo e vôlei sentado.

Algumas peças da coleção já estão disponíveis nas lojas físicas e e-commerce da ASICS, como jaqueta de pódio (R$ 499,99), moletom (R$ 399,99), camisetas oficiais (R$ 199,99), camisa polo (R$ 249,99), bermuda de compressão (R$ 199,99) e tênis ASICS GEL™-Pulse 15 (R$ 699,99).

Briefing

SILVINHO DOURADO

O SBT/Alterosa e a Fandom Box apresentaram ao mercado edição especial do "Silvinho", boneco criado em homenagem ao apresentador Silvio Santos. A nova versão, que celebra ainda mais o legado e a importância do apresentador para a história da televisão brasileira, é na cor dourada. No ano passado, a empresa já havia lançado o boneco, em cores, com o característico aviãozinho em dinheiro que Silvio costumava

jogar para a plateia.

ANIVERSÁRIO

Apesar de o lançamento acontecer dias depois da morte do apresentador, a Fandom Box explica que a edição especial já estava planejada há meses, na programação de aniversário de 43 anos do SBT/Alterosa, completados dia 19/08. O item colecionável pode ser adquirido no site da Fandom Box e em lojas de todo o Brasil.

MÔNACO BRASILEIRA

A etapa da Stock Car na Pampulha movimentou a economia da capital mineira. No balanço apresentado, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), ressaltou os impactos positivos: taxa de ocupação hoteleira de 75%, geração de cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos, presença de turistas de 25 estados brasileiros, visitantes internacionais e, o principal, injeção de R$250 milhões na economia da cidade.

EVOLUÇÃO

Com a projeção internacional alcançada, a prefeitura já planeja melhorias para as próximas edições. O prefeito de BH promete estudar com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que desde o início se opôs a realização da corrida no entorno do campus, o que pode ser melhorado para as próximas temporadas. O contrato vai até 2028.

BOTICÁRIO EM TIRADENTES

Em ação inédita, pela primeira vez uma marca de cosméticos e perfumaria estará presente no Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O Boticário marca presença neste e no próximo fim de semana (31 de agosto e 1º de setembro) em um estande exclusivo entre as mais de 200 atrações do evento.

COFFee E BAR

O público poderá explorar a ativação "Boticário Coffee Bar", espaço inspirado no último lançamento da linha Coffee Addictive, que oferece experimentação de produtos, áreas instagramáveis, brindes e degustação de duas bebidas exclusivas, sem adição alcoólica.