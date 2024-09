Você já ouviu falar em biocosméticos? Uma das tendências do mercado de beleza e autocuidado é justamente os produtos com ingredientes de origem natural, provenientes de fontes sustentáveis, como plantas, óleos essenciais e extratos vegetais.





Além disso, são cosméticos que privilegiam componentes biodegradáveis e sustentáveis, em detrimento de substâncias químicas sintéticas, como parabenos, sulfatos e silicones. O cuidado envolve também o processo de obtenção de ingredientes, processamento e embalagem.





A Dubrasil é uma empresa brasileira especializada em biocosméticos e que busca valorizar a biodiversidade do Brasil e promover a beleza de forma consciente. Com sede em Belo Horizonte, a marca utiliza matérias-primas de origem natural e práticas de produção ambientalmente responsáveis. A maior parte dos ingredientes é produzida por extrativistas ou pequenos produtores, especialmente mulheres, focando a cadeia produtiva no poder feminino.





As embalagens são recicláveis e elegantes, sendo uma opção refinada para presentear ou para ter em casa. O portfólio de produtos inclui óleo pós-banho, sais de banho, óleo para mãos e pés e hidratante corporal. Já na parte focada em casa, há difusores de ambientes, velas aromáticas e brumas. Por conta dos óleos essenciais, os produtos não são recomendados para grávidas e crianças até 10 anos de idade.





O Estado de Minas testou três destes produtos. Veja os detalhes de cada um a seguir.

Hidratante corporal lavanda e alecrim

Dubrasil reprodução

Indicado para todos os tipos de pele, o hidratante promete hidratação profunda e prolongada, com controle das glândulas sebáceas. O creme vem em uma bisnaga prateada, como uma pomada. O produto tem uma densidade média, sendo rapidamente absorvido pela pele, que não fica com o aspecto de melado. Por isso, é uma boa opção para dias mais quentes.





A maior parte dos ingredientes é de origem natural e com altos níveis de segurança e baixos riscos de toxicidade segundo o CosDNA, site que é referência na Europa e nos Estados Unidos. Somente dois itens são exceção, já que têm nota 4 (na escala de 1 a 10) de risco. Um deles é o álcool benzílico, conservante e aromático, e o ácido salicílico, que tem ação esfoliante e clareadora.





Os ativos incluem a manteiga de ucuuba (Virola sebifera), que aumenta a barreira de proteção da pele, mantém a sua elasticidade, tem efeito antioxidante e possui propriedade antimicrobiana deixando a pele saudável e bonita. Já o óleo essencial de lavanda tem ação anti-inflamatória, analgésica e antibacteriana. Na aromaterapia, o óleo essencial de alecrim é conhecido pelo seu potencial de regenerar a pele e aumentar a produção de colágeno.





Já o óleo essencial de alecrim cineol auxilia no controle da oleosidade e na renovação celular, melhora a circulação e amenizando a retenção de líquidos. A bisnaga de 30g custa R$ 40 e a de 100g, R$ 72.





Como se sabe, existem várias opções de hidratantes no mercado, mas ainda há poucos produtos que se encaixam no conceito de biocosméticos. É o caso da Ewüa, que possui hidratantes corporais com óleos essenciais vendidos a R$ 49,90 em uma embalagem de 200 ml. Outra alternativa seria o hidratante natural da marca Botânica, vendido a R$ 79,90 a cada 120 ml.





Óleo mãos e pés

Óleo mãos e pés Reprodução

Esse é um produto 100% natural e indicado para manter unhas e cutículas hidratadas. O óleo vem em um vidro com conta-gotas, bem bonito. O produto é amarelo claro, com um cheiro herbal forte e marcante.





A composição tem apenas três produtos. O primeiro deles é o óleo vegetal de pracaxi, extraído das sementes de uma árvore da Amazônia. O ingrediente tem ação umectante, anti-inflamatórias e antioxidantes, além de criar uma barreira de proteção na pele e de estimular a produção de colágeno.





Já o óleo vegetal de coco babaçu, palmeira típica do nordeste do país, é responsável pelo efeito antimicrobiano. É um ingrediente rico em Vitamina E, poderoso antioxidante que ajuda a manter a pele saudável. O óleo de babaçu trata a pele seca e áspera, mas também a pele oleosa e inflamada.





Por último, mas não menos importante, o óleo essencial de melaleuca, famosa planta medicinal de origem australiana. Com ação antifúngica e antibacteriana, é um poderoso remédio contra as micoses. Além disso, sua capacidade de acelerar a cicatrização de feridas e irritações contribui para a manutenção de pele e unhas saudáveis, robustas e radiantes.





Mesmo que não seja um resultado prometido pela marca, o óleo hidratou a pele dos pés. Em respeito a unhas e cutículas, o efeito superou as expectativas, melhorando o aspecto de uma unha que, há anos, sofria com sucessivas ações de fungos.





A embalagem do óleo, com 30 ml, custa R$ 42. No mercado, existem vários óleos essenciais de melaleuca, mas não uma mistura como a oferecida pela Dubrasil.

Bruma lavanda e alecrim

Bruma lavanda e alecrim Reprodução

Pensada para perfumar ambientes, vestuário e roupas de cama, mesa e banho, a bruma também promete controlar o estresse. Tudo isso por conta dos óleos essenciais lavanda e alecrim, que compõem 80% da fórmula. O aroma é fresco e floral e tem uma boa fixação, durando muitas horas.





Segundo a aromaterapia, o óleo essencial de lavanda francesa é capaz de reduzir a ansiedade, trazendo relaxamento, vigor e energia. Além disso, fortalece o sistema imunológico e minimiza o nível de cortisol (o hormônio do estresse), equilibrando os níveis de serotonina e melatonina.





Já o óleo essencial de alecrim cineol minimiza o nível de cortisol, auxilia o equilíbrio dos níveis dos neurotransmissores, favorecendo o relaxamento, a concentração e a clareza mental. Vale destacar que os óleos essenciais não são curativos por si só nem substituem tratamentos da medicina tradicional, mas têm benefícios já comprovados pela ciência.





A Bruma é vendida na embalagem de spray de 50 ml (R$ 45), de 100 ml (R$ 62) e o refil de 100 ml (R$ 48).