Moradora de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, Isadora Ferreira tem uma clínica de estética na cidade há quase 10 anos. Entre os serviços ofertados no local estão cuidados com os lábios, pele, cílios e sobrancelhas. Agora, ela resolveu expandir sua área de atuação.





A Isadora Ferreira Beauty ou IF Beauty é uma marca lançada pela mineira, com foco em cuidados para a pele, com o intuito de levar os resultados semelhantes aos da clínica para casa. O negócio se expandiu e agora ela tem diversos produtos no portfólio, com entrega para todas as partes do país.





O Estado de Minas testou dois produtos: o Balm Hidratante Facial e o Sérum Blend 5 em 1. Saiba mais sobre os produtos e o que achamos de cada um deles.

Balm Hidratante Facial

O Balm Hidratante Facial tem a promessa de hidratar e nutrir todos os tipos de pele. Apesar do sensorial do produto ser mais espesso – com densidade semelhante ao de uma manteiga –, ele é absorvido rapidamente pela pele, sem deixar grudento ou com aspecto pesado. Pelo contrário, ele dá uma sensação de frescor, acalmando a pele, que sofre neste período de tempo seco.





Balm Hidratante Facial Isadora Ferreira IF Beauty

Logo após a aplicação, a pele fica com aspecto sedoso e toque macio. Essa sensação continua mesmo horas depois da aplicação, mostrando uma melhora na face ao longo dos dias de uso.





O aroma é suave e desaparece após a absorção do balm. Mesmo assim, por ter fragrâncias na fórmula, pode ser um alerta para peles mais sensíveis, sendo os ingredientes com pior nota em relação à segurança no CosDNA (site referência em cosméticos nos EUA e Europa), com maior probabilidade de sensibilização ou reações alérgicas.





De modo geral, esse é o único problema da fórmula, que possui diversos ativos condicionantes para a pele, como o Cyclopentasiloxane. Além da ação hidratante, esse ingrediente evapora rápido. Vale destacar que esse ativo é considerado seguro para o uso cosmético, mas é associado a toxicidade e bioacumulação no meio ambiente, segundo alguns estudos.

Já o Dimethicone / Vinyl dimethicone crosspolymer é um componente que forma uma película na pele, protegendo a hidratação. A glicerina é outro composto hidratante que tem ação anti-idade e ajuda a manter uma pele mais viçosa e saudável, com risco mínimo de reações adversas.





Os ativos também incluem o Tocopheryl acetate (a vitamina E), que tem ação antioxidante, anti-inflamatória e protege a pele contra o envelhecimento precoce. Estudos sugerem que o composto ajuda na melhora da maciez e elasticidade da pele e estimula a produção de colágeno e fibras elásticas.





Já a aloe vera funciona como hidratante, tônico e suavizante, além de ser anti-inflamatória, refrescante e calmante. Outro composto importante é o pantenol, que possui excelente ação hidratante, melhora a hidratação e reduz a perda de água transepidérmica, além de manter a suavidade e elasticidade da pele.





O balm possui os selos de vegano (não possui ingredientes de origem animal), cruelty free (não foi testado em animais) e livre de parabenos (conservante químico que, segundos alguns estudos, está associado ao risco de alergias, envelhecimento precoce e até câncer de mama e de pele).





A embalagem é simples e funcional. Apesar de parecer ser algo que não faz jus à qualidade do balm, ela funciona bem e pode ajudar a manter o preço competitivo do produto. No site da marca (isadoraferreira.com), o produto é vendido a R$ 67,50, com 30g de hidratante.





O preço é parecido com o hidratante da Sallve, outra marca com proposta de entregar uma boa fórmula a um preço acessível: a embalagem, com 40g, é vendida a R$ 69,90 no próprio site. Já o Mazzo d’Fior também possui vitamina E, pantenol e aloe vera, além de uma embalagem parecida com a de Isadora Ferreira. O produto é vendido a R$ 79,90 na internet.





Sérum Blend 5 em 1

Cinco ativos que prometem ação hidratante e antioxidante, além de controlar a oleosidade da pele. Esse é o Sérum Blend 5 em 1 Isadora Ferreira. Com uma embalagem conta-gotas, o produto é leve e é absorvido em segundos. Com isso, ele é uma ótima opção para dias quentes, em que qualquer hidratante parece pesar na pele.

Sérum Blend 5 em 1 Isadora Ferreira IF Beauty





Mas não se engane: a textura pode ser leve, mas a fórmula é poderosa. São cinco ativos: aloe vera, pantenol, vitamina E, ácido hialurônico (hidratante e umectante, diminuindo a perda de água da pele) e óleo de semente de uva (possui propriedades adstringentes e emolientes, combate o envelhecimento precoce e tem ação antioxidante).





A fórmula ainda inclui glicerina, caprylyl glycol (ação hidratante e conservante), propylene glycol (hidratante e regulador de viscosidade) e sulfato de zinco (adstringente). Como ponto negativo, a lista de ingredientes possui fragrâncias, o que pode incomodar pessoas com sensibilidade.





O sérum possui os selos de vegano, não testado em animais, livre de parabenos e sem glúten. Assim, o produto é seguro para pessoas celíacas.





Para aplicar o sérum, bastam quatro gotinhas para cobrir todo o rosto, deixando a pele mais bonita e sedosa quase instantaneamente. Ao longo dos dias, o produto ajudou a diminuir o aspecto dos poros, deixando o rosto mais lisinho. Por isso, pode ser usado também como um primer para a maquiagem.





É também ótimo para usar antes do balm, deixando o momento da skincare mais completo. Pela versatilidade, ele se tornou o produto queridinho da reportagem. O frasco, com 18 ml, é vendido a R$ 94,60. Atualmente no mercado brasileiro existem diversos séruns, mas nenhum reúne exatamente os mesmos ativos da IF Beauty. Para saber se vale a pena, vai depender das demandas de cada pele.