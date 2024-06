Manter as unhas saudáveis vai além da escolha da cor do esmalte

A escolha do esmalte é um passo essencial na manutenção da saúde das unhas. Alguns produtos no mercado podem conter compostos que, ao longo do tempo, enfraquecem as unhas, tornando-as mais suscetíveis a quebras e danos. Por isso, é importante estar atento à composição dos itens, priorizando fórmulas que ofereçam proteção além da estética.

“Manter as unhas saudáveis vai além da escolha da cor do esmalte. É necessário investir em produtos que cuidam da integridade das unhas, proporcionando resistência e reduzindo a sensibilidade cutânea”, explica Julinha Lazaretti, cofundadora da Alergoshop, rede de cosméticos hipoalergênicos.

Para a especialista, esmaltes de boa qualidade geralmente contêm fórmulas elaboradas com ingredientes que fortalecem, protegem e hidratam as unhas, ajudando a prevenir quebras e danos. Por outro lado, o uso contínuo de produtos não seguros, que contêm muitas vezes compostos agressivos, pode levar a uma série de problemas, como enfraquecimento e ressecamento.

A seguir, confira os componentes a serem evitados nos esmaltes, de acordo com Julinha Lazaretti.



DBP (Dibutilftalato)

O DBP é frequentemente utilizado em esmaltes para aumentar sua flexibilidade e durabilidade, mas pode representar perigos para a saúde das unhas. É conhecido por interferir no sistema endócrino, podendo causar desequilíbrios hormonais e afetar o desenvolvimento saudável das unhas. O uso prolongado de produtos contendo DBP pode resultar em unhas frágeis, quebradiças e sensíveis, comprometendo sua integridade ao longo do tempo.

Tolueno

Utilizado como solvente, o tolueno tem a função de auxiliar a aplicação uniforme do produto. No entanto, a exposição frequente pode causar danos às unhas, deixando-as ressecadas e quebradiças. Além disso, o composto é conhecido por irritar a pele e as vias respiratórias, representando um risco para a saúde geral.

Formaldeído

O formaldeído é um conservante presente em muitos produtos de beleza, incluindo esmaltes, para prevenir a contaminação por bactérias e fungos. Contudo, esse composto é considerado um irritante potencial para a pele e as vias respiratórias, podendo causar sensibilidade e reações alérgicas. A exposição prolongada ao conteúdo pode levar ao enfraquecimento das unhas e à deterioração da saúde das cutículas.

Resina de formaldeído

A resina de formaldeído é frequentemente adicionada aos esmaltes para melhorar sua aderência e durabilidade. Porém, ela é prejudicial para as unhas a longo prazo, uma vez que pode causar ressecamento, descamação e enfraquecimento das unhas, tornando-as mais suscetíveis a quebras e danos.