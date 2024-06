O dia do santo casamenteiro é a data perfeita para se conectar com a espiritualidade e fazer pedidos

O Dia de Santo Antônio é uma data muito importante para a comunidade católica e todos aqueles que são devotos ou simpatizantes desse santo. Conhecido principalmente como “santo casamenteiro” ele já foi e ainda é responsável pela junção de diversos casais no mundo todo.

A consultora espiritual Kelida Marques comenta: “Com todas as histórias, Santo Antônio se tornou um grande aliado de quem busca amor e felicidade nos relacionamentos, mantendo viva a tradição de esperança e fé que ele sempre representou.”





E para aqueles que estão em busca de um novo amor ou promessa de casamento, o dia 13 de junho é perfeito para atrair esse sentimento e isso pode ser feito por meio do uso de amuletos. “Os amuletos são objetos os quais se atribuem poderes místicos ou mágicos, usados para proteção, sorte ou outros benefícios. Colocando a intenção certa e com a ajuda de Santo Antônio é possível alcançar um amor”, explica Kelida.



Confira como fazer e ativar um amuleto poderoso para atrair o amor no Dia de Santo Antônio segundo a consultora espiritual Kelida Marques.



Material Necessário:

Um pequeno saquinho de tecido vermelho ou rosa

Pétalas de rosa

Um cristal de quartzo rosa

Uma imagem pequena de Santo Antônio

Mel

Passo a Passo:

1. Preparo do Saquinho: coloque as pétalas de rosa dentro do saquinho. Elas representam o amor e a paixão.

2. Adicionar o Cristal: coloque o cristal de quartzo rosa no saquinho. O quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor e ajuda a atrair e fortalecer sentimentos amorosos.

3. Imagem de Santo Antônio: adicione a imagem de Santo Antônio ao saquinho. Ele é o santo protetor dos relacionamentos e do casamento.

4. Toque de Mel: coloque uma gota de mel dentro do saquinho, simbolizando a doçura e a harmonia no amor.

5. Fechar o Saquinho: feche o saquinho e segure-o em suas mãos. Reze para Santo Antônio, pedindo sua benção e ajuda para atrair um amor verdadeiro e duradouro.

6. Como Carregar o amuleto de energia:

Consagração : antes de usar o amuleto, consagre-o acendendo uma vela branca e rezando para Santo Antônio. Passe o amuleto pela fumaça da vela, pedindo a proteção e as bênçãos do santo

: antes de usar o amuleto, consagre-o acendendo uma vela branca e rezando para Santo Antônio. Passe o amuleto pela fumaça da vela, pedindo a proteção e as bênçãos do santo Localização : carregue o amuleto com você todos os dias, de preferência perto do coração, como no bolso da camisa ou dentro da bolsa

: carregue o amuleto com você todos os dias, de preferência perto do coração, como no bolso da camisa ou dentro da bolsa Reforço de Intenção: sempre que se sentir necessitado de amor ou proteção, segure o amuleto, feche os olhos e visualize a energia amorosa fluindo para você

Leia também: Ex-namorados: o que significa sonhar com eles?

Ativação do Talismã de Amor

Material Necessário:

Um pingente em forma de coração ou um anel que simboliza amor

Óleo essencial de lavanda

Uma vela rosa

Passo a Passo:

1. Ungir o Talismã: Passe um pouco de óleo essencial de lavanda no talismã. A lavanda é conhecida por suas propriedades calmantes e amorosas.

2. Acender a Vela: Acenda a vela rosa, que representa o amor e a ternura.

3. Meditação e Visualização: Segure o talismã e medite, visualizando uma luz rosa brilhante ao seu redor e ao redor do talismã, enchendo-o com energia amorosa.

4. Oração: Reze para Santo Antônio, pedindo sua benção e que ele carregue o talismã com energia de amor e proteção.

5. Usar o Talismã: Use o talismã diariamente, especialmente em situações onde você deseja atrair ou fortalecer o amor. Sempre que tocá-lo, lembre-se da energia positiva e amorosa que ele contém.