No mundo espiritual existem diversas formas de conquistar o amor - uma delas é através dos cristais. Cada cristal do amor possui uma identidade e energia exclusivas. "Da mesma forma que a energia dentro dos cristais pode ser transferida para nossos chakras para curar doenças e dores, as energias de certos cristais podem ser usadas para atrair coisas no universo, como amor, sucesso e riqueza”, comenta a consultora esotérica da iQuilibrio, Deborah de Obah.

O uso dos cristais para o amor pode ser feito de várias maneiras diferentes, seja como adornos, em rituais, ou até sendo levado na bolsa. "Se você quiser ficar mais sintonizado com a energia do cristal, pode fazer uma meditação com ele na mão. Também pode colocar esse cristal em uma corrente e carregá-lo com você, ou levar no seu bolso ou bolsa quando for sair. Porém, o cristal é uma pedra muito sensível, então, se for carregá-lo de forma livre, deixe o cristal embrulhado em um tecido natural, para que ele não quebre", ensina Deborah.



Ela lista os melhores cristais para atrair o amor em 2024:



Quartzo rosa

Considere isso como a pedra de “todos os fins” ou “amor de iniciante”. Carregando a energia feminina de compaixão e paz, o quartzo rosa é o mais popular e dominante da família do quartzo. Tradicionalmente chamada de pedra do coração, é usada como símbolo de amor desde 600 a.C.



Uma pedra gentil e nutridora, esta é a que você deseja se está procurando o amor incondicional em vários aspectos de sua vida. Se você usá-lo perto do coração, como em um colar, ele ativa o chacra do coração e promove o amor-próprio que irradia e ajuda a atrair o amor exterior. É uma ótima pedra para começar romances e navegar nos complexos sentimentos dos diversos tipos de amor.



“Talvez você precise amar mais a si mesmo ou talvez esteja procurando curar seu amor familiar por um membro da família desfeito. Ou talvez você esteja procurando sua alma gêmea. Seja qual for o tipo de amor que você procura, essa é uma boa pedra para ter em casa ou como uma joia”, comenta Deborah de Oba.



A melhor maneira de aproveitar o amor incondicional por meio dessa pedra é segurar um pedaço em sua mão enquanto repete uma afirmação: “Eu atraio amor para minha vida, minha vida está cheia de amor agora, minha vida está cheia de amor abundante. Eu sou um ímã para o amor, agora”.



Aventurina verde

A aventurina verde é a pedra que você deve procurar se quiser mudar sua sorte e mudar seus lençóis. Seu nome vem do termo italiano “a ventura”, que significa “por acaso”. Embora muitos associam o rosa ao amor, o verde é, na verdade, a representação mais precisa do chacra do coração. Também classificada como uma pedra de “sucesso” e “riqueza”, esta pedra usa sua energia para aproveitar o sucesso em várias áreas da sua vida, incluindo o quarto.



Esta é uma pedra mais madura para estágios de amor mais maduros, convidando a paixão para a vida daqueles com anos mais maduros e permitindo que o amor continue. Pense na aventurina como sua pedra madura para seu relacionamento pós-faculdade. Da mesma forma que o cobre fica verde quando é desgastado, esta pedra serve para resistir aos altos e baixos do seu relacionamento de longo prazo.



Topázio imperial rosa

Se você está procurando aumentar a aposta e levar a sério sua busca pelo amor, pode ser hora de investir no topázio rosa. Considerado uma pedra luxuosa, o topázio é o padrão-ouro das pedras de manifestação. Mais raro do que o quartzo rosa comum, ele invoca um nível de sofisticação e opulência – como as qualidades que você procura em seu próximo encontro.



Os especialistas em cristal também acreditam que ele tem conexões lunares – é a cor e o poder aumentando e diminuindo em união com o ciclo da lua. Como diferentes ciclos lunares, cada cor de topázio pode deliciar diferentes energias e propósitos.



O topázio rosa pode ajudá-lo a encontrar o verdadeiro negócio e é mais útil para encontrar o amor genuíno que não será passageiro ou desaparecerá com a mudança das estações. Basicamente, é a sua “pedra grande”. É aquele em que você investe quando está pronto para levar a sério e parar de investir em todas as pessoas negativas que tem atraído.



Rubi



A pedra da nobreza - é perfeita para quem procura um romance decadente. Os rubis proporcionam uma sensação de poder e confiança a quem os usa, e pode ser por isso que é uma pedra que você já viu há muito tempo a rainha da Inglaterra usar em várias ocasiões. Ao contrário do quartzo rosa ou da aventurina verde, essa pedra não ativa o chacra cardíaco, mas o chacra raiz – o primeiro chakra localizado na base da espinha.



Por ativar o chacra básico, ele inicia nossos prazeres sensuais, promovendo aumento do desejo e energia sexual. Digamos apenas que você se sente melhor quando está adornado com rubis, e a energia sexual e a confiança que está transmitindo não passam despercebidas.



Essa é a melhor pedra para atrair aquela noite quente e pesada que se transforma em um relacionamento de longo prazo (já que também é considerada uma pedra de casamento em algumas culturas).



Ametista

Os cristais de ametista vêm em tons majestosos e suaves de roxo, que os tornam uma pedra poderosa para nutrir a autoestima. A ametista é uma grande joia para se manter sempre que sua confiança é abalada.