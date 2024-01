Para realizar a inscrição, os interessados deverão conferir as informações dos kits, modalidades e valores no aplicativo TFSports, disponível na Apple Store e Google Store

A Riviera de São Lourenço, bairro planejado do município de Bertioga, no Litoral Norte de São Paulo, está com as inscrições abertas para a etapa de abertura do Circuito de Corridas 2024. A competição, em 28 de janeiro, é organizada pela TFSports com a Santander Track&Field Series, as maiores em número de provas de rua na América Latina.



A disputa inclui os seguintes trajetos: seis quilômetros para a corrida, 3,5 quilômetros para a caminhada e uma categoria infantil. Para realizar a inscrição, os interessados deverão conferir as informações dos kits, modalidades e valores no aplicativo TFSports, disponível na Apple Store e Google Store.



Os valores começam em R 229,90 e incluem um kit exclusivo. Clientes Santander recebem 25% de desconto em até duas inscrições por CPF, mediante pagamento com cartão de crédito do banco. O desconto não é acumulativo com outras promoções ou cupons e está sujeito a um limite de 20% das inscrições totais disponíveis para cada prova. Para inscrições em grupo, é preciso entrar em contato pelo e-mail tfassessoriastfsportscombr.



A retirada dos kits, com camiseta e gym bag das provas, deverá ser feita na semana da competição, entre os dias 26 e 27 de janeiro (sexta e sábado), na loja Track&Field do Riviera Shopping, que receberá o público nos horários de funcionamento do centro.



Leia: Hérnia de disco: o problema que levou Taís Araújo a fazer um procedimento na coluna

A prova integra o Circuito 2024 de Corridas dos Amigos da Riviera, que beneficia a Fundação 10 de Agosto. A entidade, sem fins lucrativos, promove ações de educação e qualificação profissional em Bertioga, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da sociedade e gerando oportunidades para numerosas pessoas.

1ª Etapa do Circuito de Corridas da Riviera

28 de janeiro

Horários:

6h45 - alongamento

7h - largada corrida para adultos

8h30 - largada corrida Kids

Onde: Riviera de São Lourenço (Bertioga, SP)

Inscrições: via aplicativo TFSports

Retirada dos kits: de 26 a 27de janeiro das 10h às 22h, exclusivamente na loja Track & Field do Riviera Shopping