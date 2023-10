683

O amor pode ocorrer de várias formas, mas não é incomum saber de pessoas que usam a fórmula dos aplicativos de relacionamento, que concentram os esforços e tempo dos usuários empenhados em arrastar fotos para o lado, dar curtidas, e enviar mensagens que nem sempre são respondidas. Uma coisa é fato, parece que a facilidade da internet para encontrar parceiros é insubstituível, porém, é preciso tomar muito cuidado, pois uma pesquisa da Kaspersky Lab sugere que 48% das pessoas no Brasil admitiram mentir em seus namoros na internet. Isso envolve disfarçar informações para parecerem mais interessantes do que realmente são na vida real.





As mentiras mais comuns

Entre as mentiras mais comuns estão dizer que é mais novo do que realmente é (13,6%) e falar que tem um trabalho melhor do que realmente tem (13,4%), segundo dados do The Inner Circle. A mesma fonte também mostrou o benefício que as pessoas enxergam na mentira. Entre 3 mil entrevistados, 21,2% disserem mentir por estarem preocupados em não ser o suficiente para chamar atenção, enquanto 25,8% afirmaram usar desse artifício para despertar o interesse das pessoas mais atraentes.





Considerando que se relacionar com perfis falsos é uma perda de tempo e energia, pois cria ilusões sobre o futuro, Maicon Paiva aponta cinco dicas para conhecer o amor à moda antiga e ter um encontro:

Identifique boas oportunidades. O amor não nasce do dia para a noite, por isso, antes de buscar um amor, é necessário encontrar conexões verdadeiras com pessoas que sejam atraentes para você, e com o tempo, pode se transformar em um relacionamento; Rede de amigos. Antigamente a conexão que muitos em busca de amor usavam para começar um relacionamento não era a de internet, mas a rede de amigos, que os levavam a conhecer pessoas novas. As melhores pessoas que podem fazer com que você conheça alguém são quem já é próximo; Comece com conversas pequenas. Fora dos aplicativos de relacionamento, a interação com a pretendente deve ser constante. Não é possível mandar apenas uma mensagem e esperar a resposta, por isso, comece com conversas simples, onde o caminho do diálogo é claro e de forma regular será fácil desenvolver aberturas para um relacionamento sério; Passe mensagens pela linguagem corporal. Por estar em um local com várias outras pessoas, a forma com que você se porta será muito importante para mostrar que está aberto a novas oportunidades, pois estará sendo lido por todos à sua volta. Saiba puxar assunto. Começar uma conversa é uma das coisas mais complicadas para quem é tímido, por isso, procure pontos em comum com a outra pessoa e demonstre interesse real nas respostas dela.