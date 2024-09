Um dos nomes mais polêmicos do nicho de maquiagem da internet brasileira, Karen Bachini já se envolveu em várias tretas envolvendo outras blogueiras, como Mari Maria, Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Virginia Fonseca. Agora, Karen lançou sua própria base – a Cosmos, da Karen Bachini Beauty, que também tem dado o que falar na internet.





Ao todo, são 36 cores da base com efeito semi matte, cobertura construível e de longa duração. Mas, apesar de ser uma das maiores cartelas de tons do mercado brasileiro, é justamente esse um dos maiores problemas apresentados pelos usuários da rede sociais.









Há acusações de que a base oxida, mudando o tom e o subtom. Além disso, consumidores relatam dificuldade em escolher a cor que mais se aproxima de seu rosto. Mas o que é verdade e o que não é? O Estado de Minas conta tudo.

Escolha de cor

Para comprar a base no site da marca, além das fotos dos modelos (que não foram alteradas, segundo a própria Karen Bachini), o endereço possui um provador virtual. Trata-se de uma espécie de filtro, em que você simula como ficariam os tons da base no rosto. A partir do resultado, você consegue escolher a que melhor se aproxima da cor de sua pele.





A ideia é muito boa e realmente ajuda muito. No entanto, existem alguns problemas que podem alterar o resultado, como a iluminação e o balanço de cor da tela do celular. Tanto que a reportagem ficou na dúvida entre dois tons, ambos enviados pela assessoria de imprensa da MBoom, responsável pela produção do cosmético.











Com o produto em mãos, a primeira impressão vem na embalagem. A caixa é rosa, com o nome em um cromado, muito bonito. Ela possui uma abertura em que é possível ver parte da embalagem da base. A parte interna possui ilustrações inspiradas no universo, conversando com o conceito da marca.





A base vem em uma bisnaga de plástico com a ponta comprida, facilitando a aplicação em partes menores do rosto, como olheiras e lateral do nariz. Apesar de simples, a embalagem é bonita e proporciona que se use mais do produto.

A base em si

A base não é líquida. A textura é mais cremosa e grossa. Mas não se assuste: ela é leve e espalha muito bem na pele, sem risco de manchar ou secar antes de finalizar a aplicação. Ela também não tem cheiro.





A cobertura é bem natural, dando aspecto de segunda pele. Com isso, caso você escolha um tom que se encaixe perfeitamente à sua pele, ela “some”, deixando com a aparência de pele perfeita. Apesar de a cobertura ser satisfatória para o dia a dia, ela é construível, ou seja, permite que se aplique várias camadas, podendo ser usada em uma ocasião em que se necessita de mais cobertura, como uma festa ou uma sessão de fotos.









A base não destaca os poros, mas pode marcar algumas linhas de expressão. O acabamento é semi matte. Isso quer dizer que ela não fica sem brilho, mas não é extremamente cintilante. A sensação ao toque não é completamente sequinha.





Em peles mais oleosas, ela pode aparentar ser mais emoliente. Por isso, o melhor é passar uma camada leve de pó, o que também contribui para aumentar a duração na pele.





A base durou bem por cerca de 9 horas, saindo em áreas de maior atrito. Vale salientar que, mesmo nas partes em que a maquiagem sai, não fica um buraco, deixando uma transição bonita.

Oxida ou não?

Na hora de aplicação e após a base secar, há sim uma alteração no tom da base. No entanto, é preciso ter calma. A variação de tom é normal. Isso porque a cor tende a escurecer após a base secar.





Esse fenômeno acontece porque a água da composição da base é absorvida pela pele. Mas isso não é oxidação. Segundo a química, a oxidação é uma reação que acontece quando uma substância entra em contato com o oxigênio e muda sua formulação química. Por esse processo, surge a ferrugem no ferro e a queima de combustíveis. Mas não ocorre essa mudança na base.









É importante entender que é a cor da base seca que deve ser levada em conta na hora de escolher o seu tom. Por isso, é preciso cuidado na hora da avaliação.





A fórmula da base é vegana (sem ingredientes de origem animal) e livre de crueldade animal (não testada em animais), sem parabenos e sem glúten. Possui proteção solar fator 30, além de ativos de cuidado para a pele, como extrato de café (antioxidante e anti-inflamatório) e vitamina E (antioxidante que protege a pele contra danos dos radicais livres).





É uma mistura de ingredientes que, ao mesmo tempo em que dá cobertura, ajuda a hidratar, suavizar, proteger e uniformizar o tom da pele, além de ser antioxidante e anti-idade. Todos os ingredientes são considerados seguros, conforme avaliação do site CosDNA.

Vale a pena?

A base Cosmos é vendida a R$ 69,90, em uma embalagem de 30g. O preço está dentro da faixa dos produtos de blogueiras, veja algumas comparações:

Base Hidra Glow (Niina Secrets) - R$79,90

Base Líquida BT Skin (Bruna Tavares) - R$ 69,90

Base Real Mate Filter (Franciny Ehlke) - R$ 59,90

Base Cover Up (Mari Maria) - R$ 49,90





Por fim, a base da Karen vale sim a pena, tanto para quem é fã da blogueira, quanto para quem não acompanha o trabalho dela, mas gosta de uma maquiagem construível e bonita.





