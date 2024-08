A influenciadora digital e maquiadora Mari Maria impressionou mais de 20 milhões de seus seguidores ao compartilhar o vídeo do procedimento feito com fios de tração no rosto, próximos à região dos olhos. A publicação despertou a curiosidade do público, instigada pela legenda de Mari: "Qual é sua maior dúvida? “

O procedimento estético insere fios sob a pele com a ajuda de cânulas finas, e, assim que são posicionados, reposicionam a pele de forma a minimizar a flacidez. A técnica exige aplicação em consultório e pode levar de 30 minutos a uma hora,a depender da área tratada, que deve estar sob anestesia local.

De acordo com Juliana Jardim, especialista em harmonização facial, os fios de tração proporcionam um mini-lifting imediato, sem a necessidade de cortes ou pontos, o que reduz o tempo de recuperação. Além disso, os fios estimulam a produção de colágeno, de forma a melhorar a firmeza e o aspecto da pele a longo prazo.

“Em comparação com outras técnicas, como preenchimentos, os fios de tração reposicionam os tecidos, enquanto os preenchimentos adicionam volume. Para pacientes que procuram redefinir o contorno do rosto, arquear a sobrancelha, e combater os sinais da flacidez, os fios de tração são uma excelente escolha”, aponta a especialista.

Juliana alerta que medicamentos anticoagulantes e substâncias que podem aumentar o risco de hematomas, como a aspirina, devem ser evitados no pré operatório.

Apesar de ser um procedimento simples e seguro, efeitos colaterais, como leve edema e pequenas irregularidades na pele podem ocorrer, embora desapareçam depois de alguns dias. Para evitar reações indesejadas como infecções ou outras possíveis intercorrências, os cuidados pós procedimento devem ser devidamente seguidos. Importante destacar que a escolha de um profissional devidamente capacitado e experiente para realizar os fios faciais sem dúvida fará toda diferença no resultado final do tratamento.

Durante o período de recuperação, o paciente não deve praticar atividade física por uma semana, optar por dormir de barriga para cima e evitar movimentos faciais exagerados, como grandes aberturas da boca. Os resultados iniciais surgem logo após o procedimento e progressivamente, melhoram, de forma que o resultado final dura de 12 a 18 meses. “ É uma técnica com altos índices de satisfação”, destaca a especialista.