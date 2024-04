Ao lado do influenciador Lucas Guedez, Virginia Fonseca vai apresentar a nova atração de sábado do SBT/Alterosa. Dona Margareth, mãe dela, ganhou um quadro no programa





Virginia Fonseca já está pronta para a estreia de seu programa do SBT/Alterosa. Ao lado de Lucas Guedez, a influenciadora comandará o “Sabadou com Virginia”, que chega à emissora de Silvio Santos no próximo sábado (6/4), às 22h15.

“Vou trazer para o programa a minha espontaneidade, meu jeito leve, engraçado e curioso”, anunciou ela em entrevista coletiva virtual, no último dia 22. “Vai ter de tudo que eu vivencio, desde família e amigos até minha vida no geral”, acrescentou.

Celebridades e famosos estarão no estúdio com ela. Na estreia, a plateia poderá se divertir com a família de Virginia: o cantor sertanejo Zé Felipe, marido da apresentadora, os sogros Leonardo e Poliana Rocha, e a mãe, Margareth Serrão, que terá quadro fixo no “Sabadou”.

“Minha mãe é maravilhosa, uma das pessoas mais espontâneas e engraçadas que conheço. Está sendo muito fácil fazer isso com ela. No decorrer do programa, pretendo trazer também as minhas tias. Elas são a minha mãe em várias versões. E são nove irmãs! Pretendo juntar todas elas no palco”, adianta Virginia.

Fãs na plateia

Aos 24 anos, Virginia tem 46,3 milhões de seguidores no Instagram, compartilhand em sua página o dia a dia com o marido e as filhas, além da rotina como empresária e influenciadora.

O programa será “simples e funcional”, informou João Mesquita, diretor da atração. “Queremos entregar para o público do SBT uma coisa divertida para assistir, independentemente do que está passando nas outras emissoras”, destacou ele, também diretor do “The noite”, comandado por Danilo Gentili.

Ao ser perguntado sobre a diferença entre o público da TV e internautas, Mesquita afirmou que o “programa não foi feito especificamente para o público da Virginia, mas para o do SBT”. E acrescentou: “Aposto que o público da Virginia estará com a gente também. Apesar de as pessoas pensarem que existe grande diferença entre o público da internet e o da televisão, cada vez mais os formatos voltam a conversar.”

“Biscoito”, “bolacha” e bolinhas



“Biscoito ou bolacha” será um dos quadros. Pessoas comuns vão mostrar seu talento na TV. Se a plateia classificar a apresentação como “biscoito”, os participantes poderão dizer os próprios nomes e divulgar endereços de suas redes sociais. Se der “bolacha”, serão jogados em uma piscina de bolinhas.



No quadro “Quem nunca”, Lucas Guedez vai às ruas ouvir opiniões e histórias sobre diferentes temas. A conversa volta para o estúdio e alguns pontos serão discutidos pelos convidados.

Os quadros não são fixos. João Mesquita diz que eles poderão surgir ou ser adaptados conforme a personalidade das celebridades convidadas. “A mãe tá on”, que vai abordar a maternidade em uma roda de conversa, não deve ser exibido todos os sábados. “Vamos fazer programas com linha narrativa que combine com o convidado”, detalhou o diretor.

Futura mamãe

Casada desde 2021, Virginia tem duas filhas com o cantor Zé Felipe: Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Em janeiro, o casal anunciou o terceiro filho. Vai se chamar José Leonardo.

A gravidez inesperada alterou os planos do “Sabadou com Virgina”, que inicialmente seria gravado uma vez por semana. Agora, perto da data de nascimento do bebê, haverá o adiantamento das gravações devido à impossibilidade de a influenciadora viajar de Goiânia para São Paulo. Respeitando o resguardo, ela fará um hiato de algumas semanas, deixando o programa sob o comando de Lucas Guedez.

“Quando Virginia não puder mais viajar de avião, vamos ter programas inéditos até a data em que o bebê nascer”, explicou João Mesquita. “Depois, vamos continuar no ar. A Virgínia poderá participar, provavelmente com matérias em Goiânia ou até aparecer on-line no palco. Ainda estamos trabalhando esta proposta”, revelou o diretor.

"SABADOU COM VIRGINIA”

Estreia em 6 de abril, às 22h15, no SBT/Alterosa

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro