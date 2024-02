São muitos os novos rostos que o público verá na tela do SBT/Alterosa este ano. Vêm aí Luccas Neto, Virginia Fonseca, César Filho, Tirulipa, Victor Sarro e Manoel Gomes. Sob o comando da vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, a estratégia de renovação é fundamental na guerra pela audiência. A emissora não divulgou oficialmente as datas de estreia das atrações, informando que isso ocorrerá “no momento oportuno”.



Considerado o principal influenciador do país na área infantojuvenil, Luccas Neto vai estrear como apresentador de programa infantil na TV aberta. Ele chega ao SBT a bordo de

23 bilhões de visualizações no YouTube e de seus 5 milhões de seguidores no Instagram.

A partir de 16 de março, o SBT/Alterosa exibirá o programa de Luccas, de acordo com sites especializados. Conteúdos dele na internet, como “Aventureiros”, “Príncipe Lu” e “Luccas e Gi”, também serão atrações de sua nova casa.

Ao ser contratado, o youtuber disse que levar seu trabalho para a TV aberta sempre foi um sonho, pois assim poderá chegar a milhares de crianças que não têm acesso à internet. A nova atração deve se chamar “Lucas toon”.

O humorista Tirulipa apresentará seu primeiro programa solo Reprodução

Circo na TV

Também está previsto para 16 de março o novo programa “Circo do Tiru”, sob o comando de Tirulipa. Humorista desde os 10 anos, ele começou imitando o pai, Tiririca, e atuou no circo da família.

Adulto, buscou o próprio caminho. Trabalhou no programa de Tom Cavalcante, na Record, e apresentou o quadro “Saco de risada”, no “Domingão do Faustão”, na Globo.

“Circo do Tiru” vai contar com outro recém-contratado por Daniela Beyruti: o maranhense Manoel Gomes, que chamou a atenção com o hit “Caneta azul”, em 2019. Com 6 milhões de seguidores no Instagram, Manoel é conhecido como “rei do meme” e pretende garantir boas gargalhadas aos espectadores do SBT/Alterosa.

Por falar em risadas, o humorista Victor Sarro, que trabalhou na Globo com Fátima Bernardes, Regina Casé e Serginho Groisman, fará parte do elenco de “É tudo nosso”, com estreia prevista para 15 de março, de acordo com sites especializados. Esta atração marca a primeira incursão do comentarista esportivo Benjamin Back no comando de um programa de entretenimento.

Victor estará à frente de quadros divertidos. Experiência, ele tem de sobra: na Globo, foi repórter e redator do “Encontro”, redator e ator do “Esquenta!”, roteirista e comediante do “Altas horas”.

Virginia Fonseca vai comandar o "Sabadou" nos finais de semana Gabriel Cardoso/Instagram

A estreia do “Sabadou”, novidade dos fins de semana do SBT/Alterosa, está prevista para a noite de 16 de março. Será apresentado pela influenciadora Virginia Fonseca, que espera o terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Com isso, pode ir ao ar um reality acompanhando a gravidez de Virginia, sob direção de João Mesquita, que comanda o “The noite” de Danilo Gentili.

Outra nova contratação é César Filho. Ele deixou a Record e está de volta à emissora de Silvio Santos, onde já apresentou o “Aqui agora”, o “SBT Repórter” e o “SBT Manhã”. O jornalista ficará à frente do “SBT Brasil” em março. No mês que vem, também é aguardada a estreia do matutino “Chega mais”, com Regina Volpato e Michelle Barros.