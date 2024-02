Ronaldo Souza vive Roni no filme com cenas gravadas no interior de Santa Catarina

“Gato Galactico e o feitiço do tempo”, filme estrelado por Ronaldo Souza, criador de um dos maiores canais infantojuvenis brasileiros no YouTube, estreia nesta quinta-feira (1º/2) nas salas de cinema. O elenco traz atores veteranos, como Blota Filho, além dos jovens Erick Torres e Luiza Mezadri.

O longa chega depois de “Acampamento Intergaláctico”, lançado no ano passado. O protagonista Roni vive novas aventuras ao lado dos amigos, enfrentando o poderoso Perpétuo para salvar a cidade de Cronópolis. Roni vai descobrir mais sobre o próprio passado, em meio a cenas de ação e efeitos especiais.

Ronaldo Souza revela que a trama de Roni se cruza com sua própria vida. “Tenho uma história com o meu avô. Ele morreu no ano em que nasci, sempre ouvi histórias dele como figura quase 'mitológica'. Era um grande artista e foi muito importante na cidade dele”, conta o youtuber. “Quando vi o primeiro draft (rascunho) do filme, falei: ‘Cara, faz total sentido'.”

Na trama, o protagonista se encontra com o avô. “Gravar foi superemocionante, todo mundo no set chorou naquele momento. Isso também se deve à atuação incrível do Blota, um ator excepcional”, comenta Ronaldo.

“O personagem Gato Galactico já está no inconsciente coletivo das crianças, mas a gente tinha de trazer uma versão aventureira dele. Para isso, recorremos ao clássico macacão verde do youtuber, adaptado ao contexto da história. O Relógio Prismágico foi outro elemento que trouxemos. Incorporamos novidades como os Óculos Prismágicos”, diz o diretor Rodrigo Zanforlin.

Imersão em Pomerode

Durante um mês e meio, a equipe se hospedou numa pequena vila na cidade de Pomerode, no interior de Santa Catarina, fundada por imigrantes alemães.

“Tudo muda numa produção quando se está hospedado no cenário. Ali não era cidade cenográfica, aquele mundo antigo já estava lá. Para nós, atores, isso ajuda muito. Você acorda, vai tomar café da manhã e está inserido num todo, não tem aquele afastamento, tipo 'ah, agora deixei aqui o personagem e vou para o hotel'. A gente estava ali o tempo todo, e isso me ajudou bastante a entrar no personagem”, conta Blota Filho.

“Foi uma experiência muito enriquecedora”, concorda Ronaldo Souza. “A gente vai formando ali uma nova família de artistas e sonhadores.”

O filme marca a estreia dos atores Luiza Mezadri, de 16 anos, e Erick Torres, de 13, em uma produção audiovisual de grande porte. “Quando vi que era o Ronaldo, que eu via na internet desde os meus 3 anos, levei um susto. Mas foi muito legal”, conta Erick, que interpreta o PP.

“A Lisa é incrível, quis mostrar para o público como acho que ela deveria ser vista. Adoro as cenas dela com a mãe, amo a relação dela com os amigos”, afirma Luiza Mezadri, elogiando “a personalidade forte e o instinto de liderança” de sua personagem.

Fenômeno nacional



Gato Galactico tem 17,2 milhões de seguidores e mais de 5 bilhões de visualizações no YouTube. O comunicador gaúcho Ronaldo Souza tem 34 anos, ficou conhecido como Gato Galactico e criou o canal em 2013, inspirado em animes como “O cavaleiro do Zodíaco”

“GATO GALACTICO E O FEITIÇO DO TEMPO”



(Brasil, 2024). Direção: Rodrigo Zan. Com Ronaldo Souza, Erick Torres, Luiza Mezadri, Daniel Infantini e Blota Filho. Em cartaz nas salas de cinema dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Estação, Itaú, Minas e Monte Carmo. Classificação indicativa: Livre.