Nos palcos belo-horizontinos, André Senna colheu experiências que o levaram ao primeiro papel fixo no horário nobre da TV aberta. Na pele de Sérgio em “Elas por elas”, novela das 18h da Globo, o ator mineiro, de 41 anos, explora a complexidade de um personagem multifacetado, contando com a parceria do veterano Marcos Caruso.



Escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão, o folhetim caminha para a reta final. Trata-se da releitura da novela de Cassiano Gabus Mendes (1927-1993). O enredo, que estreou em 1982, foi atualizado para ficar de acordo com as mudanças ocorridas nos últimos 42 anos.



O personagem de André agora é menos machista. O ator diz que procura explorar as nuances do novo Sérgio. “Acho muito importante a gente se atualizar. O mundo é outro e a mudança se deu até nas protagonistas, em termos de representatividade. As sete, no passado, eram mulheres brancas. Ainda bem que hoje a gente consegue fazer essa reparação. Ainda temos um longo trabalho a ser feito, mas a gente já vê a televisão trazendo representatividade muito maior”, afirma.

A versão original era estrelada por Eva Wilma, Sandra Bréa, Aracy Balabanian, Joana Fomm, Esther Góes, Mila Moreira e Maria Helena Dias.

Agora, as protagonistas são vividas por Deborah Secco (Lara), Késia Estácio (Taís), Isabel Teixeira (Helena), Thalita Carauta (Adriana), Maria Clara Spinelli (Renée), Mariana Santos (Natália) e Karine Teles (Carol). Lázaro Ramos interpreta Mário Fofoca, papel de Luiz Gustavo nos anos 1980.

André Senna está feliz em trabalhar as nuances de Sérgio, seu personagem em "Elas por elas", que é vilão e "fofo" TV Globo/divulgação



“O Sérgio é muito complexo. Ele é um homem mais velho, rico e muito misógino na versão original. Isso mudou. É um grande desafio fazer um personagem que te dá oportunidade de trabalhar duas nuances. Um presente para qualquer ator, porque, de certa forma, ele é vilão, mas também tem um lado muito fofo e empático, do qual as pessoas gostam”, comenta o mineiro.

Diálogo de gerações

André faz a versão jovem do personagem do veterano Marcos Caruso. “Admiro profundamente o Marcos Caruso. É muito legal desenvolver um personagem que dialoga com o trabalho que ele está construindo”, afirma.



“Apareço para trazer alguns segredos do passado, algumas circunstâncias em que o personagem se envolveu. Para minha alegria e sorte, Sérgio traz alguns fatos importantes que conduziram viradas significativas na trama”, comenta.



André nasceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Na infância, mudou-se para Belo Horizonte, cidade que considera sua casa. Fez circo e curso de teatro. Diretor, fundou com a atriz e dramaturga Rita Clemente o Coletivo Novo, que lançou o curta “Mergulho” (2023), do qual ele participa.



Em 2017, mudou-se para o Rio de Janeiro com o propósito de trabalhar na TV. Participou de novelas da Globo e ganhou papel no filme “O sequestro do voo 375” (2023), de Marcus Baldini. Interpreta o piloto de caça que recebe a missão de escoltar, e possivelmente abater, o avião comandado por um sequestrador que planeja assassinar José Sarney, presidente da República.



O caso ocorreu em 1988, quando o tratorista desempregado Raimundo Nonato Alves da Conceição, revoltado com a situação econômica do país, sequestrou aeronave da Vasp que durante voo de Porto Velho para o Rio. Ele embarcou em Confins (MG), exigiu que o avião mudasse a rota para Brasília. Matou com um tiro o copiloto Salvador Evangelista.



O comandante Fernando Murilo o convenceu a aterrisar em Goiânia, onde o tratorista foi preso e morreu no hospital. O filme está disponível plataforma Star+.



“Quando na vida eu poderia imaginar que estaria dentro de um caça da Força Aérea Brasileira simulando voo?. São coisas que só a profissão de ator dá para a gente”, diz André.

André como capitão Borges, piloto de caça do filme "O sequestro do voo 375" Instagram/Reprodução



Feliz com as novas conquistas, o ator explica que apesar de focado na televisão, não abandonou o teatro, onde tudo começou. Recentemente, escreveu três projetos – dois no teatro e um audiovisual – em parceria com outros artistas.



“Já estreamos 'META” no ano passado, que escrevi e idealizei. Pretendemos fazer nova circulação este ano”, diz ele sobre a peça assinada também por Daniel Toledo. “Procuro seguir fazendo meus trabalhos da melhor forma possível, aproveitando oportunidades para continuar abrindo portas”, conclui.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria