Fundada há mais de três décadas, a Iorane nasceu no mercado de atacado e, desde 2008, passou a atuar no varejo. Nesse tempo, fortaleceu o lifestyle e o DNA da marca. Cresceu, expandiu e lançou a segunda marca do grupo, a NXT LVL, com um comportamento distinto e DNA próprio. Atualmente, ambas são marcas de luxo no cenário nacional.



Ao longo dessa trajetória, sob o comando do CEO Gustavo Rabello, o grupo busca parcerias, dentro e fora do mercado da moda, que estejam alinhadas aos seus pilares. Inovação, luxo, tecnologia, excelência e sustentabilidade são os pilares que norteiam os passos da Iorane e que destacam a marca cada vez mais.



A grife, que começou com um trabalho diferenciado com denin e com uma moda casual, desde que mudou seu perfil, atua com moda feminina com uma delicadeza atemporal, sofisticada e com um design exclusivo.



Do atacado mineiro passou a vestir celebridades com a atriz Sarah Jéssica Parker e Olivia Palermo, além de várias atrizes brasileiras. Não por acaso, a Iorane é hoje referência no segmento de luxo com peças que são objetos de desejo.



A inspiração para as criações pode vir de qualquer lugar, porque os olhos estão em todos os lugares, o tempo todo. Não existe apenas uma única fonte e cada vez mais a equipe se inspira, não só no mercado de moda, mas observa outros mercados. Bons exemplos, boas ideias e boas inspirações podem vir de muitos setores, às vezes, completamente diferentes da moda.



Com uma campanha toda ambientada nas belas praias brasileiras com sua areia branca, a marca fotografou a coleção verão 25, intitulada “Suncoast”, que destaca referências da estação mais quente do ano como as listras do estilo navy e o trabalho handmade em crochê, que foi usado na confecção de vestidos, blusas e calças.

As estampas da coleção são o famoso zig zag de Missoni e florais, sendo uma aquarelada e outra mais marcada. O linho metalizado também foi bastante usado no verão, que dá frescor ao look, e também um diferencial no visual. O ferrugem é a cor destaque, mas o verde, off white, branco, azul, bege e rosa também compõem a cartela de cores da estação.