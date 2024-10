Quando a Dalla surgiu, nos anos 2000, a marca se destacou por levar maquiagens veganas e livres de crueldade animal por um preço baixo no mercado nacional. Agora, a empresa inova mais uma vez, lançando a linha Bem Querer, que é 100% biodegradável e reciclável, sem uso de plástico.





As embalagens são feitas de madeira de reflorestamento certificada, papel e resina plástica. As cores são inspiradas na natureza e na cultura brasileira, unindo o conceito de beleza e consciência ambiental.





A linha possui quatro produtos: a paleta multifuncional para olhos e rosto, blush, iluminador, batom e lip balm. As novidades continuam dentro da faixa de preços da marca.





A novidade acompanha uma tendência do mercado, em que a sustentabilidade se torna cada vez mais uma necessidade para os clientes, sejam maquiadores profissionais, sejam entusiastas de make. A reportagem do Estado de Minas testou as novidades e conta se vale a pena investir.









Em primeiro lugar, as embalagens são num cor de rosa claro, com flores rendadas em preto, trazendo uma lembrança de produtos artesanais brasileiros. Na parte externa das embalagens das paletas, blush e iluminador, o principal componente é o papelão. Na parte interna, há a mensagem “Bem querer por você, bem querer pelo mundo. Todo bem querer é amor”. Já a parte em que os pigmentos são depositados é feito de madeira. Não há espelho nas embalagens.





O único porém está no fechamento dessas embalagens, que é feito por uma aba de papel. Isso porque ele parece ser frágil demais e, com o tempo, pode ficar com o aspecto de sujo. Sem esse fecho pode acontecer de o produto se abrir na necessaire, expondo os pigmentos e causando uma baita sujeira.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Já o batom e o lip balm possuem a embalagem feita em madeira, também muito bonitas. No entanto, o batom veio com uma pequena rachadura na tampa. Isso não atrapalhou o produto, mas mostra que talvez ela seja frágil. Outro ponto negativo é que as novidades para lábios ficam com a bala – que é o batom aplicado nos lábios – toda exposta. Com isso, pode haver insegurança e medo de quebrar o produto na hora da aplicação. Mas, após mais de um mês de uso, não houve nenhum problema do tipo.

Paleta multifuncional

A paleta multifuncional da linha bem querer está disponível em duas cores: a Minha Flor de Açucena, testada pela reportagem, que possui 10 tons multifuncionais que podem ser usadas como sombra, blush, iluminador e bronze; e a Olha pro Céu, Meu Amor, com seis tons – todos com acabamento cintilante.

Paleta multifuncional Olha pro Céu, Meu Amor Divulgação





Olha pro Céu, Meu Amor possui tons mais escuros, como azul e roxo, e nuances suaves de rosa ou laranja, que remetem a céus em transformação. Já o Minha Flor de Açucena possui tons claros e suaves, como o off-white, bege claro, rosas e marrons, que se alinham à suavidade e simplicidade das flores.













As cores – especialmente na paleta testada – são mais neutras e, portanto, mais versáteis, podendo ser usadas desde o dia-a-dia até ocasiões mais requintadas, como festas. A fórmula é bem pigmentada, exigindo cuidado na hora da aplicação, especialmente no blush.

Paleta multifuncional Minha Flor de Açucena Divulgação





A fórmula possui ingredientes considerados seguros pelo site CosDNA (considerado referência nos Estados Unidos e Europa). No entanto, pessoas com pele sensível ou com alergias a certos corantes, como a tartrazina, devem analisar a fórmula atentamente antes de usar.





A textura é bem “esfarelenta”, ou seja, pode causar sujeira na hora da aplicação. Isso porque os tons são muito macios e descarregam muito pigmento no pincel. Por isso, o melhor é tirar o excesso antes de fazer a aplicação.





Cada paleta custa R$ 86,90 no site da marca. São paletas que valem a pena, especialmente para manter na necessaire do dia-a-dia ou levar para uma viagem. Isso porque praticidade é a principal característica do produto. Mas, quem busca algo mais criativo ou diferenciado precisa avaliar se realmente já não possui os tons em sua coleção.

Blush Meu Xodó

Disponível em três tons, o blush Meu Xodó também é muito pigmentado, mas é fácil de esfumar. As cores parecem atender bem todos os tipos de pele, com opções para quem gosta de um tom rosado, um coral e um arroxeado (testado pelo Estado de Minas). Apesar de não ter sido recomendado pela marca, a reportagem testou usar o produto nos olhos, dando um resultado elegante e bonito.

Blush Meu Xodó Divulgação





A textura é macia, mas menos que a da paleta, possibilitando um acabamento leve e acetinado, o que combina muito com o estilo de maquiagem que é tendência no momento. A fórmula possui Ethylhexyl Palmitate, um emoliente derivado do óleo de palma que proporciona uma sensação suave na pele, facilitando a aplicação do produto, e ajudando na dispersão de pigmentos.





Outro destaque na fórmula é o talco, que tira a oleosidade da pele. Já o Hydrogenated Polyisobutene proporciona hidratação e um toque sedoso à pele, sem deixar um aspecto pesado.





O Kaolin é um tipo de argila que ajuda a controlar a oleosidade, absorvendo o excesso de óleo na pele, funcionando de modo parecido ao amido de milho, que também está na fórmula.





O blush é vendido a R$ 41,90 no site da marca. As cores são o grande destaque do produto, já que alguns tons são difíceis de encontrar no mercado brasileiro.









Iluminador Brilha, Minha Menina

O iluminador Brilha, Minha Menina está disponível em apenas um tom e promete atender a todos os tipos de pele. No entanto, ele pode ser pigmentado demais para quem tem a pele muito clara. A cor está no limiar do dourado e do laranja e brilha muito. Se aplicado com os dedos, pode ser uma ótima opção de sombra.

Iluminador Brilha, Minha Menina Divulgação

Com um pincel específico para iluminador, o efeito fica mais sutil. O produto também é um ótimo acabamento para blush, deixando um glow ainda mais na face. As partículas de glitter são pequenas, o que dá um aspecto elegante para a make.





Apesar de ser um iluminador em pó, o produto é muito cremoso na pele, ficando quase como uma manteiga, fundindo bem com a base. Isso porque a fórmula possui diversos ingredientes emolientes, em especial a manteiga de karité, conhecida por suas propriedades hidratantes e nutritivas, e silicones.





Em geral, a fórmula é equilibrada: ao mesmo tempo que tem ingredientes que controlam a oleosidade da pele, tem ingredientes hidratantes e outros que trazem um acabamento mais leve à make. O iluminador não é nada que nunca tenha sido visto no mercado, mas o preço – de R$ 47,90 – é justo, especialmente por conta da bandeira da sustentabilidade.

Batom Meu Dengo

O batom Meu Dengo é o que mais possui opções de cores; são cinco tons, sendo quatro neutros e um vermelho. A bala é decorada com flores, um toque que dá mais sofisticação ao produto, deixando ele ainda mais presenteável.

Batom Meu Dengo Divulgação





O batom é cremoso e extremamente hidratante. Isso significa que ele é uma boa opção para cuidar dos lábios e deixá-los mais bonitos. No entanto, ele não oferece longa duração, precisando de retoque ao longo do dia, mesmo sendo muito pigmentado.





A fórmula possui diversos ingredientes emolientes e hidratantes, como Caprylic/Capric Triglyceride, um emoliente derivado de óleo de coco, que ajuda a hidratar e suavizar os lábios, além de melhorar a espalhabilidade do batom; o óleo de rícino, que dá brilho e maciez aos lábios; e vitamina E, um poderoso antioxidante que protege os lábios contra o envelhecimento precoce e danos ambientais.





A lista de ingredientes também inclui a Copernicia Cerifera Cera (Cera de Carnaúba) e Candelilla Cera, duas ceras naturais que ajudam a dar consistência ao batom e aumentam a durabilidade nos lábios. O batom possui fragrâncias, que dão um cheiro bem leve ao produto, mas que podem causar algum tipo de sensibilidade ou alergia.





Cada batom custa R$ 30,90. Aqui, não são as cores os grandes destaques. Mas as embalagens são bonitas demais para presentear ou manter na penteadeira.

Lip balm Chameguinho

Sem dúvidas, o lip balm Chameguinho é o produto queridinho da reportagem. Isso porque, além de hidratar e regenerar os lábios em meio ao tempo quente e seco que assola BH, ele deixa uma cor sutil e muito bonita na boca, que funciona como um lip tint. Ou seja, o tom é sutil, translúcido e natural, mas faz muita diferença para dar um “ar de saudável” no look.





Lip balm Chameguinho Divulgação

O hidratante labial está disponível em três cores, que vão do marronzinho ao vermelho. A fórmula possui cera alba e a cera de candelilla, que ajudam a selar a hidratação nos lábios. Outros componentes, como o Caprylic/Capric Triglyceride, são responsáveis pela suavidade e sensação não gordurosa do produto.





A bala é muito bonita: é transparente e, no centro, tem um tubo de cor. Esse design é moderno e inovador e nunca foi adotado pela marca. Ele possui um cheiro mais forte que o batom, tendo aroma mais adocicado e, ao mesmo tempo, refrescante, lembrando uma bala de cereja. O balm também tem um gostinho mais doce. É importante destacar que esse não é um produto comestível, mas que, por estar em contato com os lábios, tem um sabor agradável por ser um diferencial.





O balm custa R$ 32,90 e, sem dúvidas, é o mais recomendado pela reportagem. Tanto pelo efeito estético, quando pela diferenciação no mercado e pelo efeito hidratante.