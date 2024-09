A estampa exclusiva da marca: a Infinity, marcada por ondas coloridas com toque psicodélico e vintage

Com a primavera chegando, a marca Carol Bassi apresenta sua coleção de Spring 24 em uma campanha estrelada por Silvia Braz, parceira de longa data da grife e de sua co-fundadora, Anna Carolina Bassi. Com muita leveza e vivacidade, o lançamento homenageia as formas e elementos botânicos, extraindo o melhor da natureza e trazendo a essência sofisticada da marca e de Silvia.



“Ao longo de todo o desenvolvimento da coleção, eu não conseguia deixar de pensar na Silvia, afinal, são roupas vivas, repletas de movimento e alegria, um mix perfeito para ela. Além de amiga, Silvia também acompanha a CB desde o início desses 10 anos de história, então foi incrível ter mais uma oportunidade de nos reunirmos, para uma coleção tão vibrante, como ela”, diz Anna Carolina.



Inspiradas pelas linhas orgânicas da natureza, as roupas ganham shapes soltos e amplos, garantindo frescor e liberdade à temporada primaveril. O movimento também é promovido pela nova estampa exclusiva da marca: a Infinity, marcada por ondas coloridas com toque psicodélico e vintage.



Guiada pela atemporalidade e versatilidade – assinaturas da CB –, a coleção apresenta uma seleção de produtos que conversam entre si através de um mix de tecidos e cores, como jersey, jacquard e tricot, que ganham variações em uma paleta com tons de off-white, preto, cinza, chumbo, areia, amarelo, camelo, marrom, caramelo, fendi, vermelho, verde-claro e escuro, pêssego, coral, rosa, marinho, prata, dourado, oliva e azul céu.