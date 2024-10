Com atrações internacionais, a histórica Tiradentes, na região central de Minas, vai receber a 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes - FLITI dividida em dois momentos: de 7 a 10 de novembro de 2024, no Centro Cultural Yves Alves (CCYA), e 9 a 13 de abril de 2025, na Praça da Rodoviária, no Largo das Forras e no Largo das Mercês. Nesta edição, o tema "Mulheres de Prosas e Versos", homenageia as escritoras nascidas em Minas Gerais. A proposta é destacar, por meio de seus textos literários, a importância da escrita feminina e seus desdobramentos no contexto sociocultural em que estão inseridas.



Nas duas etapas, serão nove dias de imersão no mundo da literatura com a chancela inédita da Academia Brasileira de Letras (ABL). Em novembro, nomes de peso já estão confirmados, como do escritor angolano José Eduardo Agulusa, autor de títulos como O Vendedor de Passados (2004). Ele fará no evento o lançamento do seu novo livro, Mestre dos Batuques. Estarão presentes também o vencedor do prêmio Jabuti de 2022 pelo melhor projeto gráfico, Daniel Kondo e Bela Gil, que acabam de lançar o livro Florisbela: Receitas de Amizade.



Outros autores de destaque na cena literária nacional confirmaram presença: o ator, roteirista e autor Gregório Duvivier, o filósofo e apresentador do programa Papo de Segunda, do canal GNT, Francisco Bosco e o jornalista, escritor e presidente Academia Brasileira de Letra (ABL), Merval Pereira. As mineiras Carla Madeira e Paula Pimenta também irão integrar o time de palestrantes da 5ª FLITI.

A edição vai marcar de forma duradoura a cidade histórica com a reabertura da Biblioteca Pública Municipal de Tiradentes, "Professora Geralda Trindade da Costa Campos", um pedido antigo dos organizadores da Feira.



A FLITI também visa estimular o interesse e o acesso do público infanto-juvenil ao universo literário. O ônibus-biblioteca FLITI, com acervo de 2.000 exemplares, vai disponibilizar empréstimos gratuitos para toda a população durante o evento, além de percorrer as escolas da região das vertentes. Já em abril de 2025, serão distribuídos vouchers nos valores de R$25 para os alunos da rede pública e R$35 para o corpo docente adquirir títulos.



"Já emprestamos centenas de títulos para a população de Tiradentes ao longo das 4 edições do projeto. Acreditamos no potencial transformador da literatura e sabemos, que a longo prazo, teremos um futuro muito melhor para os moradores dessa cidade tão incrível. Mudar a concepção de que o jovem não gosta de ler é um dos vários objetivos que passam pela criação desse evento enriquecedor", conta a produtora e idealizadora do projeto Cristina Figueiredo.



Nas quatro edições realizadas, a FLITI, único evento gratuito do segmento na região, recebeu 48.315 visitantes leitores, 332 escritores e artistas, além de ter contado com a participação de 96 livrarias e distribuidoras. Renomados autores estiveram presentes, entre eles a historiadora Mary Del Priore, Ruy Castro, Humberto Werneck, Maria Ribeiro, Nelson Motta, Heloísa Teixeira, Antônio Prata, Helio de La Peña, Carlos Eduardo Novaes, Eliana Alves Cruz, Roger Mello, Fabrício Carpinejar, Thalita Rebouças e Martha Medeiros.

FLITI 2024

1° momento

Data: 7 a 10 de novembro de 2024

Local: Centro Cultural Yves Alves (CCYA) - TIRADENTES

2°momento

Data: 9 a 13 de abril de 2025

Local: Praça da Rodoviária, Largo das Forras e

Largo das Mercês - TIRADENTES

Mais informações: fliti.org.br

Instagram: @flitifeiraliterariatiradentes

PRÉ-PROGRAMAÇÃO - 07 a 10 de novembro

07 DE NOVEMBRO/ QUINTA

10h - Abertura Oficial da 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes com autoridades e lançamento do "Concurso de Poesia nas Escolas"

10h30 - Mesa sobre poesia com Bruno Venga

e Luiza Mussnich

Mediação: Isa Pessoa

11h30 - Mesa sobre Inteligência Artificial na Literatura

15h - Mesa dos Imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL), com Merval Pereira - Presidente da ABL

Mediação: Ester Lima

16h30 - Mesa "A Cosmogonia Indígena"

com Renato Soares

Mediação: Pedro Nabuco

18h - Mesa Poesia Numa Hora Dessas?, com

Gregório Duvivier e Bianca Ramoneda

Mediação: Karla Monteiro

08 DE NOV /SEXTA

10h - Mesa com Roger Mello e Marcelino Freire

11h30 - Mesa "Cazuza Jovem para Sempre",

com Lucinha Araújo e Ramon Nunes

15h - Mesa com Volnei Canônica e Stela Barbieri - Tema: A Literatura, as infâncias e os temas sensíveis:

como as narrativas dialogam com os

sentimentos Lançamento do Livro

16h30 - Mesa com Bela Gil e Daniel Kondo -

Lançamento do Livro

19h - Apresentação do Musical

"O Mundo na Mão", de Roger Mello

09 DE NOV /SÁBADO

10h - Mesa com Adriana Falcão e Aloísio de Abreu - Tema: Literatura e suas migrações para cinema, teatro e tv - Mediação: Karla Monteiro

11h30 - Mesa com Sérgio Rodrigues

Mediação: Cristiane Costa

15h - Mesa com Francisco Bosco e convidado

Mediação: Cristiane Costa

16h30 - Mesa com Carla Madeira - Mediação

Bianca Ramoneda

18h - Mesa com José Eduardo Agualusa (Angola) - Lançamento de Livro

10 DE NOV /DOMINGO

11h - Mesa com Roger Mello, Mariana Massarani

e Fernando Vilela

15h - Mesa com Paula Pimenta

17h - Teatro de bonecos com Nado Rohrmann

