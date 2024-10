“Quanto mais feia você dorme, mais você acorda bonita.” Esse é o lema das adeptas do “morning shed”, a nova trend do TikTok que promete deixar as mulheres mais bonitas. Nos vídeos, as criadoras de conteúdo se gravam “se desmontando” de manhã, tirando todos os apetrechos que utilizam para cuidar da pele e dos cabelos.

Vale ressaltar que é uma rotina diferente de um simples skincare. São máscaras para a pele ou para os lábios, adesivos no nariz ou na boca, fitas ao redor da cabeça (para afinar o rosto e acabar com a papada), rolos nos cabelos, toucas de seda e até clareadores dentais.













O objetivo, segundo as criadoras de conteúdo, é aproveitar o tempo do sono para adotar uma rotina que, ao acordar, já tenha feito o trabalho por você. O sucesso da trend é tão grande que, só no TikTok, existem mais de 75 milhões de publicações com o termo “morning shed”.





Apesar do sucesso, muitos perfis questionam essa prática. Afinal, esses produtos dão ou não resultado? Alguns especialistas explicam que existem riscos potenciais associados a esses apetrechos, mesmo que alguns sejam inofensivos (como as toucas de seda para evitar o frizz).











A fita no nariz ou na boca, por exemplo, é muito usada com a alegação de que diminui o ronco e ajuda a deixar o rosto mais fino. No entanto, ela pode causar dificuldades respiratórias e limitar o fluxo de oxigênio, além de provocar irritação na pele.





Já as máscaras faciais em contato com o rosto por tantas horas podem deixar a pele irritada e ressecada. Ao mesmo tempo, outros grupos de especialistas veem benefícios em uma rotina noturna de cuidados, mas, para dar certo, é preciso orientação de um dermatologista. Isso porque alguns ingredientes podem se tornar mais concentrados quando misturados com outros produtos ou muito diluídos, tornando-se ineficazes.

Outra questão diz respeito às fitas no queixo e pescoço, que também não têm quaisquer evidências científicas de que ajudam com distúrbios do sono ou que afinam o rosto.