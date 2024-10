Uma mulher viralizou nas redes sociais após contar que ela e seu marido, casados desde o fim de 2023, já tinham participado de uma cerimônia juntos, cerca de 20 anos antes. Heloisa Oliver contou que ela e Samuel foram daminha e pajem em um casamento quando crianças. Na publicação, ela brinca que foi o destino que uniu os dois.





O casal se conheceu quando criança e, só depois de crescido, se apaixonou. "Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas", escreveu Heloisa no TikTok, citando uma canção do Charlie Brown Jr.





"Destino mais que lindo", disse na publicação. As imagens mostram os dois juntos quando crianças, recriando imagens que foram feitas na ocasião. Ela também mostrou que engravidou e, hoje, ela e Samuel são pais do pequeno Davi, de um mês.









Nos comentários, os internautas se encantaram com a história do casal. “Nunca dei um sorrisinho tão sincero agora, que fofo”, escreveu um perfil. “Ninguém vai te superar nessa trend amiga, que família linda”, elogiou outro. "O [amor] deles foi literalmente O DESTINO", declarou um terceiro.









Também surgiram alguns comentários que contam histórias de amor parecidas. “Minha filha também casou com o menino que levou as alianças com ela, Hoje eles estão casados, e tem uma linda filha de oito meses, a Rebeca”, escreveu uma mulher.