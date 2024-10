A professora e coordenadora pedagógica Tamara Dienifer Peresi Viota roubou a cena ao imitar uma sirene de escola para marcar o fim das eleições municipais em Jales, no interior de São Paulo. Em plena tarde de domingo (6/10), o vídeo com a imitação foi parar nas redes sociais e, em poucos minutos, já somava mais de quatro milhões de visualizações.

Conhecida por seu bom humor, Tamara trouxe um toque de leveza e descontração durante seu trabalho como mesária na Escola Municipal "Elza Pirro Viana". Ao perceber que o encerramento da votação se aproximava, fez um pedido inusitado: que o alarme da sirene não fosse acionado, apenas para surpreender seus colegas de trabalho com sua habilidade única.

Como a imitação da sirene viralizou nas redes sociais?

O que começou como uma simples brincadeira se transformou em um fenômeno nas redes. No momento em que o relógio marcou 17h, Tamara usou sua voz para imitar a sirene, provocando risadas nos colegas presentes na escola. Para muitos, o som soou tão real que não perceberam que era a própria Tamara.





Além de trazer diversão, a performance destacou o espírito descontraído da professora, que há mais de 14 anos participa das eleições de forma entusiástica. Desta vez, decidiu registrar o momento e compartilhar nas redes sociais, o que rapidamente conquistou não apenas os colegas, mas também milhares de internautas.

Por que a brincadeira de Tamara ganhou tanta popularidade?

Afinal, o que fez este vídeo se tornar tão popular? Talvez o segredo esteja na autenticidade e no carisma da professora. Apesar de usar seu canal de comunicação para compartilhar histórias do cotidiano escolar, Tamara não imaginava que este vídeo em particular atrairia tanta atenção.

A professora, que se define como "agitada, elétrica e com um tom de voz muito agudo", revelou que já está acostumada a trazer momentos de alegria e descontração para seu ambiente de trabalho. No entanto, o vídeo gerou uma repercussão inesperada, com mais de 900 mil curtidas, 110 mil compartilhamentos e 12 mil comentários até o dia 8 de outubro de 2024.

Qual foi a reação dos internautas?

Uma enxurrada de comentários criativos acompanhou a publicação do vídeo. "Entregou vocais e performance", elogiou um seguidor. Outro brincou: "E eu achando que era uma sirene de verdade". A resposta positiva e bem-humorada dos internautas, cheia de memes e risadas, foi uma surpresa agradável para Tamara.

Comentando sobre a experiência, Tamara relatou: “Eu nunca tinha compartilhado meme ou bobeira. Quando abri o aplicativo e vi as 500 mil visualizações, simplesmente não acreditei. As pessoas são realmente criativas e ver o quanto elas interagiram com o vídeo só aumentava minha risada e alegria.”

Com seu alto astral e personalidade marcante, Tamara Dienifer Peresi Viota não apenas marcou o fim das eleições em Jales de uma maneira singular, mas também deixou sua marca no coração de milhares de pessoas pelo Brasil.