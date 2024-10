BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, investigado em inquérito que apura supostas ilegalidades com apostas online, aparece como sócio de um empresário que é dono de ao menos três casas do ramo.

Gusttavo Lima tem sociedade com Fernando Oliveira Lima na empresa Clube do Embaixador, um clube de compras online. Fernando é dono da OIG Gaming, e comanda os sites de apostas 7 Games, Betão e R7.bet, que constam na lista do Ministério da Fazenda das companhias aptas a atuar até o início de 2025.





Conhecido como Fernandim OIG, ele é o dono do avião que levou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques para a festa de aniversário de Gusttavo Lima, realizado em um iate de luxo na Grécia em setembro deste ano.





Foi voltando dessa festa que o cantor teria dado carona, em outro avião, a José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, donos da VaideBet, que tiveram a prisão decretada no início de setembro na operação Integration, da qual o sertanejo também é alvo.





Foi na volta dessa festa que a prisão preventiva do cantor foi decretada por supostamente ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A prisão foi determinada em 23 de setembro, enquanto o cantor estava nos Estados Unidos. Ele foi para Miami na véspera, após show no Rock In Rio e, no dia seguinte ao pedido de prisão, a decisão foi revertida.





Procurado pela Folha de S.Paulo, o ministro reafirmou que estava em Roma para compromissos acadêmicos e que passou na Grécia para cumprimentar o cantor. No período, Nunes Marques participou de forma remota das sessões do Supremo e também do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





O Clube do Embaixador foi uma tentativa de negócio conjunto dos dois amigos que não decolou e deve ser desativado em breve, disseram Fernandim e Gusttavo Lima.





Questionados pela reportagem, ambos negaram ter outras sociedades e afirmaram que o vínculo entre eles é só de amizade. O cantor disse ainda não ter e nunca ter tido participação em empresa de apostas online.





O CNPJ da OIG Gaming tem seis administradores e um sócio, a One Internet Group. Fernandim é administrador da OIG Gaming e dono da One Internet Group.





Fernandim OIG é piauiense e empresário nos ramos de tecnologia, jogos eletrônicos e marketing digital. Seu nome está ligado a oito empresas, sendo uma delas a OIG Gaming. Ele foi também o primeiro empresário do comediante Whindersson Nunes.





No Instagram, ele tem 1,2 milhão de seguidores e posta diversas fotos mostrando um estilo de vida luxuoso. Em algumas delas está com Gusttavo Lima.





Gusttavo Lima é investigado no inquérito sobre duas empresas de apostas esportivas, a VaideBet e a Esportes da Sorte. Elas são investigadas por crimes como lavagem de dinheiro e associação ao jogo do bicho.





Segundo a investigação, Gusttavo Lima vendeu um avião para um dos donos da Esporte da Sorte, Darwin da Silva Filho, e fazia propaganda para a VaideBet, da qual seria sócio, de acordo com a polícia.





O cantor disse que a venda do avião foi combinada em maio de 2023 e precisou ser cancelada após uma inspeção em 29 de junho, que identificou um problema na turbina. "Esse processo resultou em um distrato, formalizado em 18 de julho, e na devolução do valor do sinal ao comprador, após a assinatura do distrato", disse.





"Com a solução do problema mecânic o, a aeronave foi vendida para a empresa JMJ", acrescentou. O dono da empresa, José André da Rocha Neto, também é alvo da operação.





Ao contrário da Esportes da Sorte e da VaideBet, a OIG Gaming está na lista das empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a atuar até o fim de 2024. Para atuar depois disso será necessário uma autorização definitiva da pasta. O processo de análise para isso acontece até o fim do ano.