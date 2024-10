Na última semana, um vídeo publicado pelo usuário @igorhenmih, do TikTok, viralizou rapidamente. Com 4 milhões de visualizações, o curitibano relatou que estava na feira quando ouviu funcionários de um escritório de contabilidade contando sobre um colega que estava traindo a esposa.

“Oi, Luana, tudo bem? Fui à feira e voltei com uma fofoca para você. O seu marido, Cesar, que trabalha no escritório de contabilidade perto do antigo Hospital Evangélico, atual Hospital Mackenzie, está tendo um caso com a Carolina, que trabalha no mesmo escritório”, contou o curitibano ao caminhar de volta para casa.

Internautas procuram personagens de fofoca

A partir dessas referências, usuários da mídia social começaram a pesquisar quais os escritórios de contabilidade localizados nas proximidades. Além disso, muitas “Luanas” foram marcadas nos comentários, algumas até entraram na brincadeira. Uma comentou “me assustei inteira, meu nome é Luana e eu sou de Curitiba, mas lembrei que meu namorado chama Hugo, não Cesar”.

O caso relatado pelo curitibano fica ainda mais complexo no final. “Os colegas de trabalho dele (do Cesar) estavam na feira comendo pastel e se perguntando sobre como será a reação da Carolina ao encontrar com você sexta-feira no aniversário do Roberto. Será numa pizzaria muito boa, eu conheço, inclusive indico. Boa para dar barraco. Estou pensando se sexta-feira eu vou comer pizza…”, finaliza Igor.

Os internautas comentaram implorando para que Igor aparecesse na pizzaria nesta sexta (4/10). Apesar da relutância inicial, o curitibano disse que irá.

Após o vídeo viralizar, o curitibano pediu cuidado aos seus seguidores. Em outro vídeo, ele diz que a história é apenas fofoca e está preocupado com os internautas que estão comentando em perfis de escritórios de contabilidade sobre o ocorrido. Além disso, ele fala que não possui responsabilidade sobre usuários que estão afirmando, sem provas, quais seriam os personagens dessa fofoca.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa