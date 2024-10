Uma nova pesquisa global realizada pelo Ashley Madison - site de relacionamentos extraconjugais, apontou que quase metade dos casais têm mais chances de trair o seu parceiro durante as festas do Halloween. A pesquisa ainda aponta as principais razões que levam a isso, além de fantasias e cenários que mais se projetam.

Segundo a pesquisa, 45% afirmaram que estão mais propensos a buscar conexões fora do parceiro principal no Halloween (sendo 45% homens e 32% mulheres). Sobre os motivos que levam casais a buscar tais conexões: 56% afirmam que as festas e encontros de Halloween oferecem mais oportunidades para conhecer pessoas e se divertir. Na sequência, 47% afirmaram que se vestir para o Halloween parece uma fuga da vida comum e buscar conexões externas é uma forma de experimentar algo diferente.

Entre os entrevistados 22% ainda apontam que a ocasião é uma desculpa para se vestir de uma forma totalmente diferente e isso aumenta a sua confiança.

O Ashley Madison também perguntou o que no feriado do Halloween deixa os casais mais propensos a traição, 60% mencionaram a atmosfera de festas e 40% citaram o anonimato que as fantasias trazem. Na pesquisa, 21% dos entrevistados afirmaram que tiveram um encontro extraconjugal no Halloween (sendo 21% homens e 16% mulheres).

Fantasias e aventuras

O Ashley Madison também perguntou para os entrevistados porque as fantasias são tão populares durante o Halloween. Os dados mostram que 31% responderam que se fantasiam para a ocasião e 40% responderam que se vestem para impressionar o seu parceiro. Porém a pesquisa também apontou que se fantasiar também tem ligação com impressionar pessoas desconhecidas - 38% dos homens disseram que se vestem para impressionar um estranho, em comparação com apenas 23% das mulheres.

Os entrevistados também apontaram que a época do Halloween ajuda a se empoderar e ser mais confiantes na cama (37% das mulheres e 29% dos homens). Entre os respondentes, 25% também afirmaram que usar máscaras ou disfarces no quarto faz se sentir mais ousado do que normalmente se sentem. A pesquisa do Ashley Madison também apontou que 33% disseram que o Halloween os torna mais propensos a experimentar coisas mais aventureiras no quarto, como jogos de interpretação.

As fantasias mais sexys

A pesquisa também perguntou para os entrevistados quais fantasias eles acham mais sexy. Confira a lista abaixo:

Fantasia de empregada francesa (24%) Enfermeira (19%) Líder de torcida (12%) Coelhinha da Playboy (9%) Cowboy (8%) Bruxa (6%) Diabo (4%) Pirata (4%) Super-herói (3%) Personagens de filmes ou livros (ex.: Barbie, Ken, etc.) (3%)

Quando perguntados sobre que fantasia escolheriam se pudessem se vestir com seu parceiro principal e seu parceiro extraconjugal. Veja a lista:

Fantasias de trio com tema sexy: ex: anjos, demônios - 56% Vilão/herói/suporte: ex: Superman, Lex Luthor e Lois Lane - ou - Bowser, Mario e Princesa Peach - 17% Personagens clássicos de trio: ex: Três Mosqueteiros, Três Patetas - 12% Três da cultura pop: ex.: Harry, Ron e Hermione – ou – Shrek, Burro e Princesa Fiona - 9% Três com tema de comida: ex: pão, manteiga de amendoim e geleia – ou – hambúrguer, batata frita e ketchup) - 6%

A pesquisa ainda perguntou para os entrevistados quais cenários eles mais gostariam de realizar. Veja a lista:

Faz- tudo e dono(a) de casa (19,7%) Chefe e funcionário (19,6%) Empregada de hotel e hóspede (17%) Professor e aluno (13%) Médico e enfermeira (13%) Policial e prisioneiro (8%) Líder de torcida e jogador de futebol (5%) Piloto e comissária de bordo (5%)

