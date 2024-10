A rede de cinemas Cinemark realiza, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, a Temporada do Terror, em comemoração ao Halloween. Filmes clássicos do mundo do terror ficarão em cartaz, um por dia da semana, nos cinemas da rede em todo o Brasil.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site e no app da Cinemark e custam R$ 13. Além de clássicos como “O Exorcista” e “O Iluminado”, a programação também conta com dois lançamentos: “Terrifier 3”, o grande lançamento da semana, e “Não Solte!”. Fora dos dias especiais de exibição dos dois filmes, as entradas para assistir aos longas custarão o mesmo valor da programação normal.









Confira a programação:

31/10 (quinta-feira) - ‘O Exorcista’ (1973) - Legendado | ‘Não Solte!’ (2024) - Dublado e Legendado

1/11 (sexta-feira) - ‘Terrifier 3’ (2024) - Dublado e Legendado

2/11 (sábado) - ‘A Morte do Demônio: A Ascensão’ (2023) - Dublado e Legendado

3/11 (domingo) - ‘Hereditário’ (2018) - Dublado e Legendado

4/11 (segunda-feira) - ‘O Telefone Preto’ (2021) - Dublado e Legendado

5/11 (terça-feira) - ‘O Iluminado’ (1980) - Legendado

6/11 (quarta-feira) - ‘Tubarão’ (1975) - Dublado e Legendado





Além da Temporada do Terror, a empresa realizará a Noite do Terror, uma sessão exclusiva e antecipada de “Terrifier 3”, com um complexo temático do filme, que contará com experiências e brindes exclusivos. Em “Terrifier 3”, o mais sangrento da franquia, o palhaço assassino Art está pronto para espalhar o caos entre os moradores inocentes do Condado de Miles durante uma pacífica véspera de Natal.









O evento está marcado para 28 de outubro, a partir das 21h, no cinema do shopping Pátio Paulista, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site e no app da rede, com valores de R$ 33 para meia-entrada e R$ 66 para inteira.