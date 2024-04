Desde os primórdios do cinema, os filmes de terror têm exercido um fascínio muito grande - e peculiar- sobre o público, conquistando um lugar cativo nas telonas e nos corações dos espectadores.

Em um mundo onde o entretenimento é diversificado e há várias opções, é intrigante como o gênero do terror continua a prosperar, atraindo uma base de fãs leais que buscam a emoção do medo de maneira consciente.

Neste texto, vamos embarcar em uma viagem pela origem dessas obras de arrepiar, desde os seus primeiros passos até o seu papel influente nos dias de hoje.

A raiz do medo no cinema: os pioneiros e suas obras



Cena de divulgação do Filme Nosferatu (1922) Arquivo histórico

No final do século XIX, o cinema ainda engatinhava em sua jornada artística e técnica. Contudo, mesmo nesse período inicial, um visionário francês, George Melies, surgiu com uma criação que deixaria um legado duradouro.

Em 1896, Melies lançou "O Castelo do Demônio", uma obra que marcaria o início da exploração do terror no cinema, embora ainda de forma incipiente.

Outro marco crucial veio com o expressionismo alemão, principalmente com o filme "O Gabinete do Dr. Caligari", dirigido por Robert Wiene em 1919. Esta obra-prima do cinema mudo não só influenciou o gênero de terror, mas também contribuiu para a estética cinematográfica como um todo, com suas cenografias distorcidas e atmosfera sombria.

Acompanhando essa tendência, "Nosferatu" (1922), de W. Murnau, também deixou sua marca, introduzindo elementos de horror que ecoariam ao longo das décadas seguintes.

Hollywood: a era de ouro do terror

Apesar das primeiras incursões no terror, os estúdios de Hollywood inicialmente resistiram à produção em larga escala de filmes desse gênero. Foi somente com o advento de atores como Lon Chaney, conhecido como "o homem de mil faces", que o terror começou a ganhar espaço nas telas prateadas.

A década de 1930 viu o surgimento de ícones imortais do terror, como Drácula e Frankenstein, trazidos à vida pela Universal Studios.

O medo nos anos 2000



Cena do filme Atividade Paranormal (2007) Divulgação Paramount

Nos anos 2000, os filmes de terror passaram por uma renovação, encontrando novas formas de assustar e cativar o público contemporâneo. Produções como "O Sexto Sentido" (1999), "Atividade Paranormal" (2007) e "Corra!" (2017) demonstraram que o gênero estava mais vivo do que nunca, explorando temas sociais e psicológicos de maneiras inovadoras.

Além disso, o surgimento de diretores talentosos e visionários, como James Wan e Jordan Peele, trouxe uma nova energia ao cinema de terror, desafiando convenções e reinventando tropos tradicionais.

Com uma mistura de suspense, terror psicológico e reviravoltas inesperadas, esses cineastas redefiniram o que significa assustar o público moderno.

