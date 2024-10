Já pensou em levar a Wandinha, o Mãozinha e até o Primo It para casa? Os personagens assustadores mais amados do mundo já estão disponíveis em brinquedos que prometem agradar crianças e adultos. Os bonecos da Família Addams fazem parte do combo King Jr.™, do Burger King.

Ao efetuar a compra, é possível escolher um dos seis brinquedos baseados nos filmes animados da Família Addams. Cada boneco, além de representar os personagens icônicos, tem uma característica especial para brincar.



A Morticia Addams vem com um pente para estilizar seus longos e escuros cabelos. Já Gomez Addams levanta os braços e faz um som de estalo quando você puxa a alavanca.











Wandinha Addams acompanha uma caixa que contém um sapo que, ao pressionar o botão, acende uma luz e faz com que ele se mova. O Mãozinha está escondido dentro de seu caixão e, quando você desliza a tampa, ele aparece.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Tio Fester traz um projetor que mostra imagens de morcegos. Por fim, o Primo It corre quando você dá corda no brinquedo.

Além dos brinquedos, o combo inclui um sanduíche (pão, carne e queijo), fritas pequenas e suco. Também há a possibilidade de substituir o sanduíche por quatro pedaços de frango frito ou por um sanduíche de frango. O combo King Jr.™ custa R$ 27,90.











Também é possível comprar o boneco separadamente por R$ 17,90. Os brinquedos já estão à venda até 13 de dezembro ou enquanto durarem os estoques.