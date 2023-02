Quadro psicológico de Wandinha não é algo para se ostentar

Revivendo a nostalgia de muitos, a Netflix levou ao ar sua nova série Wandinha, que traz a filha mais velha de Mortícia e Gomez Addams, da clássica série de televisão “A Família Addams”. Atraindo uma audiência significativa, a série tem foco em Wandinha Addams, que conquistou os telespectadores com sua personalidade fria e macabra, até mesmo com a sua família. Mas a que se deve toda essa frieza? Tamires Cruz, médica especializada em saúde mental, traz sua visão sobre o comportamento da protagonista da série, a Wandinha.

Sobre o comportamento muitas vezes apático da garota, Tamires Cruz aponta que possivelmente trata-se de um transtorno de personalidade, caracterizado por uma série de confusões mentais que dão ao indivíduo padrões de pensamentos e comportamentos considerados “frios” ou desajustados.Alguns dos fatores que ajudam a identificar o problema em questão, são as circunstâncias diárias de sua família, e não apenas isso, mas de tanto ouvir a frase “Wandinha é só desgosto”, a personagem acaba mantendo as atitudes negativas que tanto afirmam que ela tem, tomando para si uma personalidade que talvez antes não lhe pertencesse.“Se analisarmos bem a personagem, conseguimos supor que a Wandinha possui muitas coisas presas dentro de si. Mesmo não demonstrando seus sentimentos, há momentos raros nos quais ela nos lembra que também é humana, como quando seu escorpião de estimação morreu, por exemplo”, explica a especialista.

Fim do Janeiro Branco: saúde mental está relacionada à busca de equilíbrio

O problema é a identificação do telespectador com a personagem

Para a médica, o problema em geral não é a personagem e seus problemas, mas sim os telespectadores que acabam se identificando com ela, pois em alguns casos, essas pessoas podem tem também algum traço do transtorno de personalidade e acabar passando despercebido por si mesmo ou por quem os rodeia.Leia também: Mídias sociais impactam a saúde mental e provocam distorção da autoimagem. Para Tamires Cruz, é necessário atentar-se a alguns casos, como aqueles que assistem a série e tentam trazer para si a personalidade fria e cruel da Wandinha, "desencadeando, futuramente, algum problema por forçar sua mente a agir de uma maneira não convencional apenas para se parecer com um personagem fictício".