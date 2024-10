O livro póstumo de Lisa Marie Presley, lançado nesta terça-feira (8), prometer trazer à tona segredos de Michael Jackson, até então não revelados. Na obra ela traz à tona detalhes surpreendentes sobre seu relacionamento com o Rei do Pop. Entre várias confissões, Lisa revela que, quando começaram a se relacionar, Jackson ainda era virgem aos 35 anos. Essa declaração pode colocar em cheque as inúmeras acusações de abuso que atormentaram a vida do cantor.



Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, iniciou a tarefa de escrever From Here to the Great Unknown: A Memoir quando ainda estava viva. Após sua morte em 2023, sua filha, Riley Keough, assumiu a missão de finalizar o projeto usando fitas gravadas deixadas pela mãe. O livro promete ser uma viagem profunda aos bastidores da vida de Michael Jackson, através dos olhos de uma pessoa que o conheceu intimamente.





Michael Jackson era virgem?







Qual o impacto das memórias de Lisa na percepção pública de Michael?

Uma das revelações mais impactantes do livro é a afirmação de Lisa sobre a virgindade de Michael Jackson quando eles começaram a namorar. Segundo Lisa, mesmo após flertes com famosas como Tatum O’Neal e Brooke Shields, e apesar do interesse declarado de Madonna, Jackson teria se mantido virgem até eles se casarem.

A abordagem da virgindade de Michael Jackson não é apenas uma questão de curiosidade pessoal. Essa narrativa pode alterar a forma como muitos enxergam as controvérsias envoltas em torno do cantor. As revelações de Lisa contrastam com as alegações de abuso, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua vida privada. Contudo, estas alegações, por si só, não são provas concretas de inocência, mas fornecem uma visão diferenciada do homem por trás do mito.



Randall Sullivan e sua contribuição para o debate

No ano passado, o escritor Randall Sullivan lançou a biografia de Jackson intitulada Untouchables. A obra reforça a ideia de que Michael possivelmente morreu virgem aos 50 anos. Sullivan argumenta que a solidão e abstinência podem ter contribuído para o desenvolvimento de seu talento único. A biografia levanta questionamentos sobre o quanto sua vida pessoal impactou sua condição artística e psicológica.





- Michael Jackson nunca teria se envolvido sexualmente com homens, mulheres ou crianças;

- Casou-se três vezes, mas alega-se que nenhum dos relacionamentos incluía relações físicas;

- Os filhos de Michael, de acordo com Debbie Rowe, foram gerados através de inseminação artificial.



Os filhos de Michael Jackson: um caso controverso



Após seu divórcio de Lisa Marie, Jackson casou-se com Debbie Rowe, com quem teve dois filhos: Michael Joseph Jackson Jr e Paris Katherine Jackson. No entanto, mais controvérsia surgiu quando foi revelado que ambos foram gerados por inseminação artificial. Rowe confirmou que nunca teve relações íntimas com Michael, e em 2019, admitiu que Prince e Paris não são biologicamente filhos do cantor.

Michael também é o pai de Blanket, nascido em 2002 através de inseminação artificial, cuja mãe nunca foi identificada. Essas revelações apenas aumentam a aura de mistério e controvérsia em torno da vida pessoal de Michael Jackson.