O tribunal de apelações da Califórnia, nos Estados Unidos, autorizou que os representantes legais de Michael Jackson (1958-2009) vendam 50% da obra gravada do Rei do Pop para a Sony Music. Os direitos fonográficos serão adquiridos por US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,8 bilhões. O total da obra é avaliado em US$ 1,5 bilhão (R$ 8,4 bilhões).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A decisão contraria o desejo de Katherine Jackson, mãe de Michael, que defendia que a venda violaria os desejos do artista. Ela afirmou que esse não era um interesse do filho e que o valor tendia a ser aumentado com o tempo. No entanto, o tribunal entendeu que a venda estava de acordo com o testamento deixado pelo cantor.





"Os executores darão amplos poderes de venda, sem exceção para os ativos específicos em questão neste caso. Como tal, o tribunal de sucessões não errou ao concluir que era intenção de Michael permitir que os executores vendessem quaisquer bens imobiliários, incluindo aqueles em questão na transação proposta”, afirmou o tribunal.





Os juízes ainda alegaram que a mãe de Michael "perdeu o direito à sua alegação de que a transação proposta viola os termos do testamento", por ela não ter feito a reclamação na primeira fase do processo.

15 anos sem Michael

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, após uma overdose do anestésico propofol, uma substância usada para sedação em procedimentos cirúrgicos. A apuração das autoridades concluiu que a vida do artista foi interrompida por erro médico.





Michael se preparava para sua turnê de despedida “This is It”. No dia anterior à morte, o artista ensaiou com sua equipe e, ao voltar para casa, o médico pessoal já estava por lá. De acordo com as autoridades, o artista recebeu diversas doses de medicamentos para ajudá-lo a dormir e não acordou mais.





O Rei do Pop começou a carreira ainda criança, em 1968, aos 11 anos de idade. Ele vendeu mais de 400 milhões de discos em todo o mundo e se consagrou como um dos maiores nomes da música mundial.