O ator Joaquim Lopes contou, nesse domingo (1º/9), que passou por uma cirurgia no cotovelo, por conta de um esbarrão em uma mesa. Inicialmente, o acidente resultou em um machucado pequeno, mas que evoluiu para o quadro de bursite infecciosa.





Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a doença é uma inflamação da bursa (bolsa que fica na ponta do cotovelo), que se caracteriza pelo inchaço no local, vermelhidão e dor. “Esbarrei o cotovelo na mesa -- ou numa parede, sei lá --, fez um machucadinho. Vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor. Esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada", contou.





"Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria e essa bactéria entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago. Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor, mas fui trabalhar normal. No meio do dia, uma dor inacreditável', disse.





Por conta do incômodo, ele foi ao hospital, pensando que seria algo simples. Mas o médico recomendou que ele fosse encaminhado para a cirurgia. "Vim aqui para o hospital, me internei e fui atendido pelo Dr. Cristian, que disse: 'Olha, acho que isso aí é cirúrgico. Para garantir, acho que temos que ser mais conservadores'. Eu queria tomar antibiótico e ir embora, mas operei, tomei antibiótico na veia e ainda estou internado", narrou.





Segundo Joaquim, a cirurgia consiste em uma incisão ao redor do machucado e uma lavagem para remover o foco da infecção. Também foi colocado um dreno no local para "puxar toda a umidade e qualquer secreção" . Ele agradeceu aos profissionais do hospital e aos fãs que enviaram mensagens de carinho. "Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente", tranquilizou.





"Quando tiver um machucadinho, se preocupem! Lava bem, seja onde for, o tamanho que for, lava, porque qualquer machucadinho é uma porta de entrada para bactérias e, se não for tratado corretamente, pode virar uma sepsia", recomendou.