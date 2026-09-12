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Pé & Tornozelo

Pé & Tornozelo

Ortopedista Especialista em Pé e Tornozelo. Doutor em Ortopedia pela UFMG.

A palmilha pode ajudar muito quando bem indicada. Mas também pode atrapalhar quando usada sem diagnóstico, sem adaptação ou com a expectativa errada - (crédito: Ermokhin/Pixabay)
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Quando a palmilha ajuda e quando ela atrapalha

Palmilha boa não é aquela mais cara, mais tecnológica ou mais rígida. É aquela que faz sentido para aquele pé, naquele paciente, naquele momento

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