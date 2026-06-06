Redes sociais e a expectativa dos pacientes sobre cirurgia

As redes sociais transformaram profundamente a forma como as pessoas consomem informação. Em poucos segundos, qualquer indivíduo pode assistir a uma cirurgia, ouvir a opinião de um especialista, acompanhar a recuperação de um paciente ou receber recomendações sobre tratamentos para praticamente qualquer problema de saúde. Essa democratização do conhecimento trouxe benefícios inegáveis, mas também criou desafios importantes para médicos e pacientes.



Na ortopedia, talvez nenhuma mudança tenha sido tão perceptível quanto a transformação das expectativas em relação aos resultados cirúrgicos. Se antes o paciente chegava ao consultório com poucas informações sobre sua doença, é comum que ele já tenha assistido dezenas de vídeos, lido relatos de outros pacientes e pesquisado diferentes opções de tratamento.

O primeiro problema é que informação não é necessariamente conhecimento. Como consequência, casos excepcionais frequentemente ganham destaque enquanto a realidade da maioria dos pacientes permanece invisível. Basta observar o conteúdo relacionado à cirurgia ortopédica nas principais plataformas. Vídeos mostram pacientes caminhando poucas horas após uma artroplastia, atletas retornando rapidamente ao esporte ou correções impressionantes de deformidades. Esses resultados são reais e merecem ser compartilhados. O problema surge quando eles passam a ser interpretados como regra, e não como parte de um espectro muito mais amplo de possibilidades.

Quando a experiência real envolve edema, desconforto, limitações temporárias e um processo gradual de reabilitação, surge uma sensação de frustração que nem sempre está relacionada ao resultado cirúrgico em si, mas à diferença entre expectativa e realidade. A situação se torna ainda mais complexa porque as redes sociais favorecem a comparação. Um paciente que realizou determinado procedimento frequentemente compara sua evolução com a de pessoas que viu na internet. O que permanece é a percepção de que alguém evoluiu mais rápido, gerando ansiedade e insegurança.

Na cirurgia do pé e tornozelo, isso acontece com frequência. Pacientes submetidos a correções de joanete, reconstruções ligamentares ou procedimentos minimamente invasivos frequentemente chegam ao consultório acreditando que estarão completamente recuperados em poucas semanas.

Outro aspecto relevante é a popularização de conceitos que, embora verdadeiros, muitas vezes são apresentados de forma simplificada. Cirurgia minimamente invasiva, quando utilizada corretamente, pode oferecer benefícios importantes, como menor agressão aos tecidos, menor edema e recuperação potencialmente mais rápida. Entretanto, isso não significa ausência de dor, retorno imediato ao esporte ou eliminação completa do período de recuperação.

As redes sociais também influenciam a percepção de risco. Historicamente, pacientes tinham maior consciência de que toda cirurgia envolve benefícios e possíveis complicações. Atualmente, a exposição predominante a resultados positivos pode criar uma falsa sensação de previsibilidade absoluta. Muitos indivíduos passam a enxergar a cirurgia como um processo quase mecânico, no qual basta executar corretamente o procedimento para garantir determinado resultado.

A realidade é muito diferente. Mesmo nas melhores mãos, com planejamento adequado e técnica impecável, existem fatores biológicos que escapam ao controle do cirurgião. Cicatrização, resposta inflamatória, adesão à reabilitação, qualidade óssea, condições clínicas e características individuais influenciam diretamente o resultado final.

Existe ainda um fenômeno relativamente recente: a busca por tratamentos específicos antes mesmo da avaliação médica. Muitos pacientes chegam ao consultório convencidos de que precisam de determinada cirurgia porque viram um vídeo, acompanharam um influenciador ou leram relatos positivos na internet. Em vez de buscar um diagnóstico, procuram apenas confirmação para uma solução previamente escolhida.

Esse comportamento pode dificultar a relação médico-paciente. A consulta deixa de ser um processo de investigação conjunta e passa a funcionar como uma negociação entre expectativas previamente construídas e a realidade clínica encontrada no exame. Nem sempre essas duas coisas coincidem.

Por outro lado, seria injusto atribuir apenas aspectos negativos às redes sociais. Elas também trouxeram avanços importantes. , pacientes têm mais acesso à informação, compreendem melhor suas doenças e participam de forma mais ativa das decisões sobre seu tratamento. A relação paternalista, em que o médico decidia tudo sozinho, vem sendo substituída por um modelo mais colaborativo e transparente.

Além disso, as redes sociais permitiram maior divulgação de conhecimento científico. Quando utilizadas de forma responsável, elas podem aproximar medicina e sociedade de maneira extremamente positiva. O desafio está justamente em encontrar equilíbrio. Talvez uma das responsabilidades mais importantes do médico moderno seja ajudar a contextualizar essas informações. Isso exige comunicação clara e honesta. Em muitos casos, a satisfação do paciente está mais relacionada ao alinhamento prévio de expectativas do que ao resultado objetivo da cirurgia.

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Em uma era dominada por curtidas, compartilhamentos e vídeos de poucos segundos, talvez a maior virtude continue sendo compreender que a medicina real acontece fora da tela. E que nenhum conteúdo viral substitui a avaliação cuidadosa, a indicação correta e a conversa sincera sobre expectativas e resultados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.