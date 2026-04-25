Obesidade e ortopedia: muito além da sobrecarga mecânica

Durante muito tempo, a relação entre obesidade e doenças ortopédicas foi explicada de forma direta e quase intuitiva: mais peso corporal levaria a maior sobrecarga articular e, consequentemente, a mais dor e degeneração. Essa visão, embora não esteja errada, tornou-se claramente insuficiente diante do que a ciência vem demonstrando nos últimos anos. Hoje, entender o impacto da obesidade na ortopedia exige um olhar mais amplo, que ultrapassa o conceito puramente mecânico e incorpora aspectos metabólicos, inflamatórios e funcionais.

A obesidade deve ser compreendida como uma condição sistêmica. O tecido adiposo, especialmente o visceral, não é apenas um reservatório inerte de energia. Trata-se de um órgão metabolicamente ativo, capaz de secretar diversas citocinas pró-inflamatórias. Esse estado de inflamação crônica de baixo grau tem efeitos diretos sobre o sistema musculoesquelético. A cartilagem sofre maior degradação, os tendões tornam-se mais suscetíveis a lesões e o músculo perde qualidade.

Esse ambiente biológico ajuda a explicar por que muitos pacientes com obesidade apresentam dor mais intensa e persistente, mesmo quando as alterações estruturais não parecem tão avançadas nos exames de imagem. A dor, nesse contexto, deixa de ser apenas um reflexo da sobrecarga e passa a ser influenciada por um cenário inflamatório mais complexo.

Outro ponto frequentemente negligenciado é o impacto da obesidade na qualidade muscular. Existe uma associação importante entre excesso de peso e infiltração gordurosa no músculo, fenômeno conhecido como mioesteatose. Isso significa que nem todo paciente com maior massa corporal possui, de fato, uma musculatura eficiente. Pelo contrário, muitas vezes há perda de força, pior controle motor e menor capacidade de estabilização articular.

Na prática clínica, isso se traduz em maior dificuldade de reabilitação, maior risco de recidiva de lesões e resultados funcionais inferiores após intervenções ortopédicas. Em procedimentos cirúrgicos, especialmente nas artroplastias e nas cirurgias de maior porte, a obesidade está associada a aumento do risco de infecção, complicações anestésicas, problemas de cicatrização e falhas de implantes.

Apesar disso, ainda é comum que a obesidade seja tratada como um fator secundário na tomada de decisão. Muitas vezes, o foco permanece restrito à lesão específica, sem uma estratégia estruturada de otimização do paciente. Esse modelo fragmentado limita os resultados e ignora um dos principais determinantes de prognóstico.

A ideia de preparo pré-operatório mais amplo ganha relevância nesse cenário. Não se trata de restringir o acesso à cirurgia, mas de melhorar as condições em que o paciente chega ao procedimento. Pequenas reduções de peso, melhora do condicionamento físico e ajustes metabólicos podem impactar de maneira significativa a recuperação e o desfecho final.

É importante reconhecer que a perda de peso não é um processo simples. Envolve múltiplos fatores, incluindo aspectos comportamentais, hormonais, psicológicos e sociais. Por isso, a abordagem precisa ser realista e, sempre que possível, multidisciplinar. O ortopedista, nesse contexto, não atua isoladamente, mas como parte de uma equipe que busca otimizar o paciente de forma global.

Outro aspecto relevante é o estigma associado à obesidade. Muitos pacientes enfrentam preconceito dentro do próprio sistema de saúde, o que pode atrasar diagnósticos e comprometer a relação médico-paciente. Reduzir a queixa à frase “é só perder peso” não apenas simplifica excessivamente o problema, como também afasta o paciente de uma abordagem mais efetiva.

Por outro lado, ignorar o impacto da obesidade também não é uma opção. O equilíbrio está em reconhecer a relevância do fator sem transformar isso em julgamento. Quando bem conduzida, essa abordagem fortalece o vínculo, melhora a adesão ao tratamento e contribui para melhores resultados.

A ortopedia contemporânea caminha para um modelo menos centrado exclusivamente na estrutura e mais voltado para a função e o contexto biológico. Nesse cenário, a obesidade assume um papel central. Não como um detalhe, mas como um componente que influencia diretamente a evolução clínica.

O sucesso de um tratamento ortopédico não depende apenas da correção anatômica. Depende da capacidade do organismo de responder ao tratamento, de se adaptar e de recuperar função. E essa capacidade é profundamente influenciada pelo estado metabólico e muscular do paciente.

Incorporar essa visão na prática diária exige mudança de mentalidade. Significa ampliar o raciocínio clínico, integrar diferentes áreas do conhecimento e, muitas vezes, dedicar mais tempo à avaliação e ao planejamento terapêutico. Mas os ganhos são evidentes: menos complicações, melhores resultados funcionais e maior qualidade de vida para o paciente.

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A obesidade, portanto, não pode mais ser vista apenas como um fator de sobrecarga. Ela é um elemento ativo na fisiopatologia das doenças musculoesqueléticas e um determinante relevante de desfechos. Reconhecer essa complexidade é um passo fundamental para uma ortopedia mais moderna, mais eficiente e, sobretudo, mais alinhada com a realidade dos pacientes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.