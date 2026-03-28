O corpo não foi feito para ficar sentado

O ser humano nunca passou tanto tempo sentado quanto na atualidade. Trabalhamos sentados, nos deslocamos sentados, estudamos sentados e, muitas vezes, descansamos sentados. O computador substituiu o movimento, o celular substituiu a caminhada e o conforto moderno acabou criando um estilo de vida que o corpo simplesmente não foi projetado para suportar por tantas horas seguidas.

Essa mudança aconteceu de forma rápida. Durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas se movimentavam constantemente. O trabalho exigia esforço físico, o deslocamento era feito a pé e as atividades do dia a dia envolviam levantar, carregar, caminhar e agachar. O corpo humano se desenvolveu nesse contexto. Ossos, músculos e articulações foram moldados para o movimento, não para a imobilidade prolongada.

Nas últimas décadas, porém, o padrão mudou radicalmente. O crescimento do trabalho em escritório, o uso intenso de computadores e, mais recentemente, a popularização do home office fizeram com que muitas pessoas passassem mais de oito, 10 ou até 12 horas por dia sentadas. Mesmo fora do trabalho, o tempo livre costuma ser ocupado por telas, seja no celular, na televisão ou no tablet.

Do ponto de vista musculoesquelético, essa rotina tem consequências importantes. A posição sentada por longos períodos altera a forma como os músculos trabalham, modifica a postura e aumenta a sobrecarga em determinadas regiões do corpo. Não é coincidência que dores na coluna, no pescoço, nos ombros e até nos pés tenham se tornado cada vez mais comuns, inclusive em pessoas jovens.

Outro efeito importante do excesso de tempo sentado é a perda de força muscular. Músculos precisam ser estimulados para se manter fortes. Quando passamos grande parte do dia com pouca atividade, ocorre uma redução gradual da massa muscular, especialmente na região do quadril, do abdome e das pernas. Esses músculos têm papel fundamental na estabilização da coluna e na absorção de impacto durante a marcha.

Com menos força, a sobrecarga nas articulações aumenta. Isso contribui para dores lombares, problemas no joelho, alterações na postura e maior risco de lesões quando a pessoa decide voltar a se exercitar. Não é raro observar indivíduos que passam anos sedentários e, ao iniciar atividade física de forma intensa, desenvolvem tendinites, fascites ou dores articulares justamente porque o corpo perdeu a capacidade de suportar esforço.

O uso constante do celular trouxe um novo componente para esse problema. A posição inclinada da cabeça, mantida por longos períodos ao olhar para a tela, aumenta significativamente a carga sobre a coluna cervical. Estudos mostram que, quanto maior a inclinação da cabeça, maior é a força exercida sobre as estruturas do pescoço. Com o tempo, isso pode levar a dor, rigidez muscular e até alterações posturais.

Essa situação ficou ainda mais evidente após a pandemia, quando o trabalho remoto se tornou mais comum. Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa sem uma estrutura adequada, utilizando cadeiras improvisadas, mesas baixas ou até mesmo o sofá como local de trabalho.

É importante entender que o problema não está apenas na postura, mas no sedentarismo como um todo. O corpo humano precisa de movimento para funcionar corretamente. A contração muscular estimula a circulação, mantém a mobilidade articular, fortalece os ossos e ajuda a regular diversos sistemas do organismo. Quando o movimento diminui, todos esses processos são afetados.

Mesmo pessoas que praticam atividade física regularmente podem sofrer os efeitos do excesso de tempo sentado. Nos últimos anos, surgiu inclusive o termo “comportamento sedentário” para descrever esse padrão. Ele se refere não apenas à falta de exercício, mas ao tempo prolongado em atividades com baixo gasto energético, como ficar sentado ou deitado por muitas horas.

A ergonomia também tem papel relevante. Ajustar a altura da cadeira, posicionar o monitor na altura dos olhos, apoiar corretamente os pés no chão e manter a coluna alinhada são medidas que diminuem o estresse sobre as articulações. No entanto, mesmo a melhor postura não substitui o movimento. Ficar parado, ainda que sentado corretamente, continua sendo um fator de risco quando o tempo é excessivo.

Talvez o maior desafio da vida moderna seja justamente esse: aprender a se movimentar em um mundo que foi feito para que nos movamos cada vez menos. A tecnologia trouxe conforto, eficiência e praticidade, mas também reduziu a necessidade de esforço físico. O resultado é um corpo que continua sendo o mesmo de milhares de anos atrás, vivendo em um ambiente completamente diferente.

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O corpo humano foi feito para se mover. Quando passamos tempo demais parados, o preço costuma aparecer, muitas vezes de forma silenciosa, até que a dor se torne impossível de ignorar. Talvez a melhor forma de cuidar da saúde musculoesquelética na vida moderna não seja buscar soluções complexas, mas lembrar de algo simples: o movimento não é um complemento da vida. Ele é parte essencial dela.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.