Afinal, correr dá artrose no joelho ou não?

A corrida é uma das atividades físicas mais populares e acessíveis em todo o mundo. No entanto, surgiram preocupações sobre se a prática frequente desse esporte pode levar ao desenvolvimento de artrose no joelho. Vamos explorar essa questão com base em evidências científicas disponíveis.A artrose é uma condição médica que envolve o desgaste progressivo da cartilagem nas articulações, incluindo o joelho. Essa condição pode resultar em dor, rigidez e limitações na mobilidade. Acredita-se que fatores genéticos, idade e lesões prévias sejam os principais contribuintes para o desenvolvimento da artrose.Um estudo importante a ser mencionado é o "Osteoarthritis Initiative," que acompanhou milhares de pessoas ao longo de vários anos para entender melhor a relação entre corrida e artrose no joelho. Os resultados desse estudo sugerem que a corrida não aumenta necessariamente o risco de desenvolver artrose no joelho em pessoas saudáveis. Pelo contrário, alguns aspectos da corrida podem até beneficiar a saúde das articulações.a corrida envolve uma carga intermitente nas articulações do joelho, o que pode estimular a produção de fluido sinovial, ajudando a lubrificar e nutrir a cartilagem.correr regularmente pode fortalecer os músculos que cercam o joelho, fornecendo uma proteção adicional às articulações.a corrida pode ajudar na manutenção de um peso saudável, o que é fundamental para reduzir o risco de artrose, uma vez que o excesso de peso coloca pressão adicional sobre as articulações.No entanto, é importante notar que a técnica de corrida, a intensidade e o terreno desempenham um papel crucial. Correr com uma técnica inadequada, em superfícies duras e sem o devido descanso, pode aumentar o risco de lesões nas articulações, o que, por sua vez, pode predispor ao desenvolvimento de artrose.É vital reconhecer que cada pessoa é única. Alguns indivíduos podem ser mais suscetíveis à artrose devido a fatores genéticos ou predisposição prévia. Portanto, a consulta a um ortopedista ou fisioterapeuta antes de iniciar um programa de corrida é fundamental. Eles podem avaliar a saúde das suas articulações, orientar sobre a técnica apropriada e fornecer recomendações personalizadas.Em resumo, a relação entre correr e artrose no joelho é complexa. Entretanto, não há evidências científicas sólidas que sugiram que a corrida seja uma causa direta da artrose no joelho em pessoas saudáveis.