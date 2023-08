Como escolher um tênis para corrida?

1575

Buscar orientação de um médico especialista pode ser valioso para tomar a decisão certa ao selecionar o tênis para correr (foto: Freepik)

A escolha de um tênis adequado para a prática de corrida assume um papel de extrema importância, uma vez que influencia tanto no conforto do corredor quanto no seu desempenho e na prevenção de possíveis lesões. Para orientar essa seleção, é possível destacar alguns passos essenciais que devem ser considerados nesse processo.o primeiro passo consiste em determinar o tipo de corrida que será realizada. Tênis de corrida são projetados levando em conta diferentes terrenos e distâncias. Tênis específicos para trilhas, por exemplo, são mais adequados para superfícies irregulares, enquanto os de corrida em asfalto são mais indicados para terrenos pavimentados.é fundamental identificar o padrão de pisada do corredor, seja ele neutro, pronado ou supinado. Isso influencia diretamente na forma como o tênis se desgasta e como o impacto é distribuído. Optar por um tênis que ofereça amortecimento apropriado para o tipo de pisada é crucial.A quantidade de amortecimento é um fator importante na absorção do impacto durante a corrida. Corredores que percorrem maiores distâncias costumam necessitar de mais amortecimento em comparação com aqueles que fazem corridas mais curtas. Escolher um tênis com o nível de amortecimento certo para o tipo de corrida é essencial.garantir que o tênis tenha o tamanho correto e um ajuste adequado é crucial para evitar desconfortos e possíveis lesões, como bolhas. Além disso, é importante lembrar que os pés podem se expandir durante a corrida, então é recomendado escolher um tênis com um pequeno espaço extra na frente.o tênis ideal deve oferecer um equilíbrio adequado entre flexibilidade e suporte. Isso permite um movimento natural do pé ao mesmo tempo em que proporciona o suporte necessário em áreas-chave.se possível, experimente o tênis e faça uma corrida curta na loja para avaliar o ajuste e o conforto durante o movimento.avalie a qualidade dos materiais do tênis para garantir sua durabilidade ao longo do tempo, resistindo ao desgaste frequente da atividade de corrida.estabelecer um orçamento é importante antes da compra. Embora tênis de corrida de alta qualidade possam ter um custo mais elevado, é um investimento na saúde e no desempenho do corredor.Vale lembrar que a escolha do tênis de corrida é altamente individualizada, dependendo das necessidades e preferências de cada corredor. Buscar orientação de um médico especialista em pé ou um fisioterapeuta pode ser valioso para tomar a decisão mais acertada ao selecionar o seu tênis ideal para correr.