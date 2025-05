Dor muscular após a corrida: como evitar?

Correr é uma das formas mais acessíveis e eficazes de praticar atividade física. Com um bom par de tênis e disposição, milhares de pessoas saem todos os dias para praticar esse exercício que ajuda a melhorar o condicionamento físico, reduzir o estresse e até controlar doenças como hipertensão e diabetes. No entanto, para muitos corredores — iniciantes ou experientes — a dor muscular após a corrida pode ser um incômodo frequente e, em alguns casos, limitante.



Essa dor, conhecida tecnicamente como dor muscular tardia, costuma aparecer entre 12 e 24 horas após o esforço, atingindo seu pico por volta de 48 horas. Embora faça parte do processo de adaptação do corpo ao exercício, há formas de minimizá-la ou até evitá-la.

Por que sentimos dor muscular após a corrida?

A dor muscular tardia não é causada pelo acúmulo de ácido lático, como se acreditava no passado. O mecanismo é mais complexo. Quando submetemos o corpo a um esforço acima do habitual — como ao aumentar a distância ou a intensidade do treino — as fibras musculares sofrem microlesões. Essas lesões são naturais e fazem parte do processo de fortalecimento muscular. A inflamação resultante dessas microlesões é o que gera dor, rigidez e sensibilidade.

Movimentos excêntricos — como a fase de aterrissagem durante a corrida, quando os músculos das pernas se contraem enquanto se alongam para controlar o impacto — são os principais responsáveis por essas microlesões. É por isso que mesmo corredores experientes podem sentir dor muscular ao mudar o tipo de treino, o terreno ou a cadência da corrida.

Quem está mais suscetível?

Todos podem sentir dor muscular após a corrida, mas alguns grupos estão mais expostos:

• Iniciantes: Como ainda não estão adaptados ao esforço, qualquer estímulo mais intenso pode provocar dor significativa.

• Corredores que aumentaram volume ou intensidade: Mudanças súbitas no plano de treino, como correr mais quilômetros ou em ritmo mais rápido, elevam o risco.

• Quem voltou de um período de inatividade: Mesmo veteranos sentem mais dor após pausas longas na rotina de treinos.

• Corredores que treinam em subidas ou descidas: O esforço excêntrico necessário nesses terrenos costuma gerar mais microlesões.

Embora a dor muscular pós-corrida não seja, em si, um problema grave, ela pode atrapalhar o desempenho, desmotivar ou até causar compensações que levam a lesões mais sérias, como tendinites ou estiramentos.

Como evitar a dor muscular após correr?

A prevenção começa antes mesmo da corrida. Veja abaixo estratégias comprovadas para evitar ou minimizar o incômodo muscular no pós-treino:

• Aumente o volume e a intensidade de forma gradual

• Invista em um bom aquecimento

• Não pule o desaquecimento

• Fortaleça a musculatura com treinos complementares

• Alimente-se bem e hidrate-se

• Durma bem

• Faça uso inteligente de recursos de recuperação

Quando a dormuscular não é normal?

Apesar de comum, a dor muscular após a corrida deve ser monitorada. Algumas situações indicam que pode haver algo além da simples adaptação ao esforço:

• Dor muito intensa, que impede de andar normalmente

• Dor que dura mais de 5 dias

• Inchaço visível ou vermelhidão local

• Presença de febre ou urina escura (sinais de rabdomiólise)

Nestes casos, é fundamental procurar avaliação médica para afastar lesões ou quadros mais sérios.

É preciso correr com dor?

A resposta curta é: não. Embora uma leve rigidez muscular seja tolerável, correr com dor significativa pode agravar o quadro. O ideal é ajustar o treino, reduzindo a intensidade ou substituindo por atividades leves, como caminhada, natação ou bicicleta ergométrica até que a musculatura se recupere.

Ignorar os sinais do corpo e insistir em treinar com dor é uma das principais portas de entrada para lesões crônicas.

