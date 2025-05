Creatinas aprovadas pela Anvisa em nova análise de 2025

Natusvita, marca brasileira de suplementos alimentares, teve sua creatina micronizada aprovada em testes realizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme publicado pelo portal Saúde Abril em abril de 2025. A agência informou que divulgará em breve os laudos detalhados de cada marca avaliada. A Natusvita, por sua vez, disponibiliza no site oficial relatórios próprios que indicam conformidade com padrões de 100% de pureza e ausência de metais pesados.

A avaliação da Anvisa analisou 41 marcas de creatina disponíveis no mercado brasileiro, considerando teor de creatina, adequação da rotulagem e ausência de matérias estranhas. A creatina da Natusvita atendeu aos critérios, apresentando teores adequados e ausência de contaminantes. O produto é micronizado a 180 mícrons, padrão utilizado em estudos científicos disponíveis em plataformas como PubMed, que associa a micronização a maior solubilidade e absorção.

A suplementação com creatina está relacionada a benefícios como melhora da força e recuperação muscular. Estudos também indicam que o composto pode apoiar funções cardíacas, cognitivas e de disposição. Pesquisas publicadas recentemente apontam que a creatina contribui para a saúde cardíaca, melhora a memória e a função cognitiva, especialmente em idosos ou sob estresse metabólico, e pode influenciar positivamente o humor.

Algumas marcas apresentaram inconformidades na rotulagem, mas a Anvisa esclareceu que os produtos aprovados, incluindo a creatina da Natusvita, atendem aos padrões de segurança e entregam os teores declarados do suplemento.

A Natusvita mantém no site oficial informações sobre o produto, incluindo relatórios de pureza e ausência de contaminantes. A empresa opera no mercado brasileiro de suplementos com foco na produção de itens voltados para saúde e bem-estar.

"A creatina da Natusvita, aprovada pela Anvisa, apresenta micronização a 180 mícrons, padrão utilizado em estudos que associam o suplemento a benefícios para a saúde cardiovascular, cognitiva e de disposição", afirma Rozana Scholz Schmitt, nutricionista da Natusvita.

Lista de marcas avaliadas pela Anvisa

Creatina Micronizada (180 mícrons) – Natusvita

Pure Creatine – Darklab

Creatina Fuel – Iridium Labs

Creatine – Max Titanium

Creatina Monohidratada – Probiótica

Creatina Caps Monohidratada – Probiótica

Creatiny Monohydrate – Canibal

Creatine Monohidratada (caps) – Max Titanium

Creatine 100% Pura – Micronizada – Monohidratada – Body Nutry Suplementos

Creatine Micronized – 100% Pure Ultra-Concentrated Powder – Pro Healthy

Creatine Monohydrate – 100% Pure – Atlhetica Nutrition

Atlas Creatina – Iridium Labs

Creatine Powder Monohydrate – Synthe Size

Creatine Energy Monohidratada e Micronizada – Body Shape Nutrition

Creatine Hardcore Pure Monohydrate – Black Skull

Creafort 100% Pura – Creapure

Muscle Full 100% Pura – MF Musclefull

Creatina Monohidratada 100% Pura – Bulk

Creatina Ultra – FTW

Creatine Dual Power – Bodyaction

Creatine Double Force – Bodyaction

Creatine Muscle Energy – Darkness

Creatina Hardcore – Integralmédica

Creatina Hardcore (caps) – Integralmédica

Creatine Monohidratada – Nutrify

Creatina Monohidratada Vegano – Eat Clean Pro

Creatine Monohydrate – Universal

Creatine Monohydrate – Soldiers Nutrition

Crealift – Essential Nutrition

Creatine – Muscletech

Creatina Monohidratada – Creapure

Creatin Up Monohidratada – Nutrata

Suplemento Alimentar de Creatina em Pó – Creadop – Elementopuro

Creatine 100% Pure – True Source

Creatina Monohidratada 3g – Shark Pro

Creatine Powder – Optimum Nutrition

Creatina Monohidratada – New Millen

Creatina Booster – Vitamax

Creatine Power Pó – 3VS

Pure Creatine – 3VS

Website: https://www.natusvita.com.br