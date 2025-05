Creatina depois dos 30: veja a importância

Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo alguns nutrientes, que podem ser repostos facilmente com suplementação. Pensando nisso, a nutricionista Mariane Alves, especialista em longevidade, fala sobre as vitaminas que toda mulher, principalmente acima dos 30 anos, deveria inserir na rotina alimentar.

Entre elas estão o ômega-3 e a creatina, que podem contribuir na melhora da função cerebral, reduzir inflamações e o risco de doenças crônicas e ainda prevenir doenças cardíacas.“O ômega 3 é uma gordura essencial, que ajuda na saúde cardiovascular, além de reduzir o processo inflamatório. A creatina é um suplemento seguro para quase todo mundo, pois há poucas restrições. Além de proteger a função muscular, ela está sendo estudada por auxiliar na função cognitiva”, pontua.

A especialista listou a vitamina D, que, segundo ela, pode ser considerada “além de uma vitamina”. "Também é um pró-hormônio que atua na saúde óssea e na imunidade, além de formar e proteger os músculos. É claro que deveríamos nos expor mais ao sol, que ativa a vitamina no organismo, mas essa não é a realidade de todo mundo. Por isso, em alguns casos, ela tem que ser suplementada", detalha.

Mariane também cita o magnésio e a cúrcuma, muito difundida por influenciadores fitness: “O magnésio é um mineral importantíssimo para a função muscular, além de auxiliar contra a ansiedade e na melhora da qualidade do sono", diz. "Já a cúrcuma é um dos meus favoritos: ela tem ação anti-inflamatória, mas ajuda também na saúde das articulações, intestinal e no equilíbrio hormonal.”

A nutricionista destaca que antes de tomar qualquer medicação, mesmo de fontes naturais, é preciso passar por uma avaliação no consultório. “Cuide de si com carinho! Lembre-se de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação”, orienta.

