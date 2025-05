Vitaminas são aliadas da saúde mental; dicas sobre nutrição e suplementos

A relação entre nutrição e saúde mental tem ganhado cada vez mais destaque na literatura científica. Diversos estudos mostram que a deficiência de vitaminas essenciais pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, confusão mental e até comprometimento cognitivo.

Leia Mais Entenda como a comparação pode prejudicar a saúde mental O que seu tempo de reação revela sobre sua saúde (e como medi-lo com teste caseiro simples) O que a cera do ouvido pode revelar sobre sua saúde

A vitamina D, por exemplo, está entre as mais conhecidas por sua atuação na redução do risco de depressão. Ela auxilia na produção de serotonina, neurotransmissor ligado ao bem-estar e ao humor. Já a vitamina C, segundo estudo da Universidade Flinders, na Austrália, pode relação direta com a saúde cognitiva, sendo sua deficiência associada a quadros de confusão mental e declínio das funções do cérebro.

"A saúde mental não depende apenas de fatores emocionais ou psicológicos. O que comemos influencia diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Deficiências de vitaminas como D, C e B6 podem afetar neurotransmissores e aumentar o risco de doenças como depressão e ansiedade. Por isso, é fundamental manter uma alimentação nutritiva e, quando necessário, buscar orientação médica para avaliar a necessidade de suplementação”, afirma o especialista em medicina de família Cesar Augusto de Araujo.

Outro estudo, desta vez da Universidade de Reading, no Reino Unido, revelou que a suplementação com vitamina B6 ajudou a reduzir sentimentos de ansiedade e depressão em adultos jovens. Isso acontece porque a B6 está envolvida na produção de neurotransmissores como o GABA, que tem efeito calmante no sistema nervoso.

Embora os suplementos possam ser uma opção em casos de deficiência, os especialistas alertam que o ideal é manter uma alimentação variada e equilibrada, rica em frutas, legumes, oleaginosas e alimentos integrais.