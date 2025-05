Livro dá dicas sobre autocuidados para manter saúde mental

Imagine acordar um dia com a sensação de que, apesar de todos os esforços, a vida está desconectada. O trabalho ocupa tudo. As amizades enfraqueceram. A saúde anda esquecida. O tempo passa, e a sensação é de estar apenas sobrevivendo — não vivendo. Foi pensando em histórias como essa que Daniel Guanaes escreveu Cuidar de Si, publicado pela Editora Mundo Cristão.

Relacionamentos: segundo Guanaes, o coração humano pulsa por conexões reais. Se não cuidar dos vínculos, é meio caminho para adoecer. Conjugalidade, família e amizade formam a base da identidade — e merecem tempo, escuta e afeto.

Trabalho: você trabalha para viver ou vive para trabalhar? O autor denuncia a cultura da produtividade tóxica e aponta estratégias para resgatar o sentido do trabalho — onde realização profissional deve andar lado a lado com limites saudáveis.

Lazer: o lazer não é luxo, mas necessidade. Guanaes trata o descanso e a diversão como atos espirituais de autocuidado. Seja uma leitura, viagem, brincadeira ou simplesmente uma pausa, o lazer tem a capacidade de reconectar cada um com a beleza da vida.



Saúde: mais do que remediar, cuidar do corpo é uma escolha diária. O autor aconselha estar com os exames de rotina em dia, conservar hábitos saudáveis e quebrar tabus sobre buscar ajuda na psicoterapia. Afinal, saúde físicae emocional também devem caminhar juntas.



Espiritualidade: com respeito às diferentes expressões de fé, o psicólogo defende que espiritualidade é parte vital da experiência humana. Conexão com o divino, oração, silêncio, propósito — tudo isso é uma âncora espiritual em momentos de caos.

Planejamento: sonhar é bom, mas realizar é ainda melhor. O planejamento, conforme Guanaes, é o que transforma o desejo em direção. Com objetivos claros e ações consistentes, a rotina ganha forma e liberdade.

O autor propõe uma pausa e o cuidado integral em seis áreas fundamentais da vida: relacionamentos, trabalho, lazer, saúde, espiritualidade e planejamento. Longe de fórmulas prontas, ele oferece reflexões sinceras sobre reconquistar o tempo para si, carregadas de humanidade e de conselhos práticos. Com sensibilidade, mostra caminhos buscar o equilíbrio sem enxergá-lo como um privilégio — mas, sim, como uma questão de sobrevivência.

Ficha técnica:

Título: Cuidar de Si

Subtítulo: a arte de equilibrar as seis áreas essenciais da vida

Autor: Daniel Guanaes

Editora: Mundo Cristão

Páginas: 176 páginas

Valor: R$ 54,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Daniel Guanaes é formado em teologia e psicologia. Obteve Mdiv em teologia sistemática pelo CPAAJ da Universidade Mackenzie e PhD em teologia prática pelo departamento de teologia, história e filosofia da Universidade de Aberdeen, na Escócia. Atua há quase duas décadas como pastor na Igreja Presbiteriana do Recreio (RJ) e também como psicólogo clínico em consultório particular. É líder do movimento Pastores pela Vida, da ONG Visão Mundial.