"Uma em cada quatro mulheres enfrentam dificuldades emocionais após se tornarem mães. Para elas, a maternidade traz mudanças profundas e a sensação de que parte da própria identidade se perdeu pelo caminho" alerta Silmara Luz, que trouxe Miguel ao mundo e desenvolveu uma metodologia focada no cuidado materno e transformou isso no livro Mãe também é gente.

A terapeuta explica que, ao se reconectar com a essência de si mesma e atender as próprias necessidades, a mãe se fortalece e constrói uma base sólida para o filho. “Quando você cura as feridas maternas, proporciona uma estabilidade emocional para a criança; porque cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho”, afirma Silmara, que decidiu ajudar outras mulheres depois de passar por uma depressão pós-parto não diagnosticada e um luto repentino.

Ela sugere que, para retomar o equilíbrio, é preciso olhar para a maternidade como uma fase de descoberta — e não apenas como um ciclo de renúncia. Silmara faz analogia com um GPS: o primeiro passo é entender onde se está e aonde pretende chegar. Sem esse ponto de partida e uma meta, até o melhor sistema não encontra o caminho a seguir. Com exercícios práticos de reflexão, a terapeuta ajuda mães-leitoras a traçarem novas rotas que contemplem as reais necessidades e lhes devolvam o prazer de ser quem são.

Essa trajetória começa com pequenos passos: reservar um tempo para algo que traga bem-estar, buscar um hobby ou simplesmente se permitir descansar. É essencial que ela se cerque de uma rede de apoio que lhe permita cuidar de si e encontrar equilíbrio nessa nova fase. Afinal, ser mãe é enfrentar a sobrecarga física e emocional, as intensas mudanças hormonais, o sentimento constante de insuficiência, medo e culpa. Mãe também é gente é um lembrete de que, além do papel de progenitora, existe uma mulher com sonhos, desejos e uma história.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ficha técnica:

Título: Mãe também é gente

Autora: Silmara Luz

Páginas: 134

Preço: R$ 60 (impresso) e R$ 35 (eBook)

Onde encontrar: Amazon e UICLAP

Sobre a autora: Silmara Luz é terapeuta especializada em saúde emocional das mães, fundadora da mentoria Mãe Também é Gente.