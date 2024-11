O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é considerado pelos especialistas uma condição de neurodesenvolvimento que afeta a interação social, a comunicação e o comportamento. Dentre as várias características do TEA, as dificuldades de processamento sensorial é uma das mais comuns e desafiadoras.

Terapia de Integração Sensorial

A terapia de integração sensorial consiste em uma abordagem terapêutica que visa ajudar crianças com dificuldades de processamento sensorial, como as que têm TEA. Ela tem o objetivo criar um sistema sensorial mais organizado e eficiente, o que permite que essas crianças se desenvolvam melhor.

Florence de Oliveira Assis Lavorato da Rocha, médica cirurgiã cardiovascular, diagnosticada com autismo aos 43 anos, mãe atípica e co-idealizadora do projeto Montando Um Time, explica que a terapia sensorial oferece uma oportunidade única. “Ela faz com que as crianças com TEA aprendam a lidar melhor com os estímulos do ambiente ao seu redor, o que pode resultar em mudanças positivas no comportamento, na cognição e na interação social."

Esse tratamento geralmente envolve o uso de diversos estímulos sensoriais, como toque, sons, aromas e movimentos, para ajudar as crianças a regularem suas respostas a esses estímulos. Por meio de uma exposição controlada e estruturada, os terapeutas conseguem promover o desenvolvimento das habilidades de processamento sensorial, melhorando assim o desempenho geral da criança. "As atividades sensoriais, quando bem aplicadas, ajudam a criança a sentir-se mais conectada com seu próprio corpo e com o mundo ao seu redor, o que é fundamental para seu desenvolvimento integral," acrescenta Florence.

Além da terapia realizada por profissionais, atividades sensoriais podem ser implementadas em casa e nas escolas com o auxílio dos pais e educadores. Criar um ambiente que ofereça estímulos sensoriais controlados pode ajudar a criança a se sentir mais segura e confortável, promovendo uma interação mais positiva com o ambiente. "É essencial que as famílias e as escolas entendam a importância de um ambiente sensorialmente adequado para as crianças com TEA. Isso faz uma diferença imensa no dia a dia delas", enfatiza a médica.

Espaços Sensoriais em BH

Em Belo Horizonte, um exemplo de espaço sensorial foi criado na Boca do Forno, no Bairro Lourdes. Este ambiente foi pensado para ser acolhedor e adaptável, podendo ser utilizado tanto por crianças neurotípicas quanto neuroatípicas e recebeu o Selo de Ambiente Inclusivo, do Montando Um time, que somente é concedido aos estabelecimentos que são orientados, recebem palestras sobre o Transtorno do Espectro Autista, e são treinados para identificar, acolher e assegurar a efetivação dos direitos a essa coletividade, oferecer atendimento prioritário e adequado, com eliminação de barreiras ambientais e atitudinais, visando sempre a inclusão e o respeito à dignidade e autonomia do indivíduo.

O Projeto Montando um Time, co-idealizado por Florence Assis e seu marido Gustavo Lavorato, fornece treinamento e orientação aos estabelecimentos para a criação e uso de espaços sensoriais. "Oferecemos desde palestras educativas até treinamentos individuais para os colaboradores, além de ajudar a montar o espaço sensorial. Cada empresa pode optar pelo serviço que melhor atende às suas necessidades", explica.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pelo Projeto Montando um Time, acesse o site montandoumtime.com.br, onde estão disponíveis detalhes sobre treinamentos, palestras, assessorias e outras informações.

As atividades sensoriais desempenham um papel crucial no estímulo e desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Elas ajudam a criar um sistema sensorial mais equilibrado, promovendo o desenvolvimento cognitivo, comportamental e social dessas crianças. Com o apoio de iniciativas como o Projeto Montando Um Time, é possível criar ambientes de inclusão que acolham e estimulem essas crianças de maneira eficaz, oferecendo a elas a chance de alcançar seu pleno potencial.